[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그가 치러진 일본 도쿄돔 현장에서 외신 기자와 관계자들의 입소문을 탄 아이스크림이 화제를 모았다.

미국 메이저리그(MLB) 사무국은 10일(현지시간) 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 도쿄돔 내부에서 판매 중인 아이스크림 사진을 올렸다. 이와 함께 “꼭 봐야 할 것이다. 도쿄돔의 아이스크림 샌드위치가 정말 환상적”이라고 덧붙였다.

해당 제품은 도쿄돔 외관을 본떠 만든 400엔(약 3700원) 가격의 모나카 아이스크림이다. 특히 돔 구장 지붕 특유의 패턴까지 섬세하게 표현해 눈길을 끈다.

일본 스포츠호치에 따르면, 이 아이스크림은 1988년 도쿄돔 개장 이후 38년 동안 사랑받은 아이템으로 바닐라와 초콜릿 맛 두 가지로 구성됐다.

외신 기자들을 통해 입소문이 나면서 히트상품이 됐다.

미국 사진기자 조슈안 멀린도 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “도쿄돔이 아이스크림 샌드위치였다면 먹었을 것이다. 그리고 실제로 먹었다”며 이 아이스크림을 소개했다.