[헤럴드경제=나은정 기자] 구독자 76만명을 보유한 유튜버 프리지아(본명 송지아)가 갤럭시 휴대폰을 사용하는 것에 대한 비하성 발언을 해 논란이 일고 있다.

프리지아는 최근 자신의 유튜브 채널에 공개한 브이로그 영상에서 네일아트를 받으며 대화를 나누던 중 휴대폰 기종에 대해 언급했다.

프리지아는 “솔직히 말하면 내 남자친구가 갤럭시를 쓴다고 하면 약간 싫다”며 “우리 엄마, 아빠도 갤럭시를 쓰는데, 부모님과 남자친구는 다르지 않냐”고 말했다.

이어 “그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 너무 짜증난다”며 “아빠가 (갤럭시로) 사진을 찍어주면 비율이 3등신으로 나온다”고 불만을 토로했다. 특히 남자친구가 갤럭시 폴더폰을 열어 사진을 찍어주는 상황을 가정한 질문엔 “아 진짜”라고 질색하며 “갤럭시와 아이폰은 사진 때깔이 다르다”고 말했다.

프리지아는 “갤럭시를 만져본 기억이 없다”면서도 “플립이 처음 나왔을 때는 예뻐 보여서 한번 써보고 싶다는 생각을 하긴 했다”며 일부 제품에 대한 관심을 언급했다. 다만 “나는 아이폰이 훨씬 편하다. 엄마 폰을 써 보면 너무 어렵다”며 아이폰 예찬을 늘어놨다.

영상이 공개된 이후 일부 누리꾼들은 “취향이야 존중하는데 표현을 좀 순화했으면 좋았을 듯”, “최신 제품일수록 갤럭시랑 아이폰 사진 구분해내기 힘들다”, “이래놓고 아이폰이랑 갤럭시랑 찍은 사진 구별도 못한다”, “갤럭시든 아이폰이든 상관없다 사람이 좋아야지”, “다음엔 아이폰 프로랑 일반 모델 갈라치기 해라” 등의 비판을 제기했다. 다만 일각에선 “취향은 자유”, “자기 유튜브에서 무슨 말을 하든 무슨 상관이냐” 등 프리지아를 두둔하는 목소리도 나왔다.

한편 프리지아는 2021년 넷플릭스 예능 프로그램 솔로지옥에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 방송과 SNS에서 소개한 일부 액세서리와 의류가 가품으로 드러나 논란을 빚은 뒤, 사과문을 발표하고 활동을 중단했다가 재개했다.