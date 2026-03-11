[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 여자 아시안컵 경기 중 국가 연주에 침묵했던 여자축구대표팀 선수들이 호주로 망명한 일과 관련, 호주가 사실상 이들을 ‘납치’했다고 10일(현지시간) 주장했다.

메흐디 타지 이란축구협회 회장은 이날 국영방송 중 “안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다고 한다”며 “몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았으며, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄하고선 모든 선수에게 ‘난민’이 되기를 종용했다고 한다”고 주장했다.

그러면서 미국과 이스라엘의 공습 개시 후 이란 남부 미나브 여자 초등학교에서 대규모 사망 사건이 발생한 일을 거론하며 “그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다”고 비판했다.

타지 회장은 호주에 이란 여자축구대표팀의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 “미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 ‘그들은 난민이 돼야 한다’는 취지의 트윗을 두 개나 올렸다”며 “만약 호주가 망명을 허용하지 않으면 미국에서 망명을 허용하겠다고 협박했다”고 지적했다.

또 “미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠느냐”며 “월드컵이 이런 식이라면, 제정신인 사람 중 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보낼 수 있겠는가”라고 따졌다.

그는 여자축구대표팀 선수들이 국가를 부르지 않았다는 논란을 놓곤 “우리 선수들은 국가를 부르고 거수경례를 했다”고 했다.

이란 여자축구대표님은 지난 2일 한국과의 아시안컵 경기를 앞두고 국가 연주에 침묵해 이란 국영방송에서 ‘전시 반역자’라는 비난을 받았다.

이후 대표팀은 이어진 두 경기에서 모두 거수경례를 하고 국가를 불렀다.

이란 검찰총장실은 “대표팀의 성실한 일부 선수들이 적의 음모와 악의에서 비롯된 감정적 선동에 영향을 받아 의도치 않게 행동했지만, 이들이 평온함과 확신을 갖고 조국으로 돌아오길 권고한다”고 밝혔다고 국영방송이 전하기도 했다.

호주는 이란 여자축구대표팀 선수 5명의 망명을 허용했다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 이들 선수의 인도주의 비자 발급 절차를 마쳤다고 발표했다. 버크 장관은 이들이 망명을 신청했고, 호주 경찰이 “안전한 장소”로 이송한 후 자신이 직접 면담하고 관련 절차를 마무리 지었다고 했다. 이어 “호주는 이란 여자축구팀을 우리 마음속에 받아들였다”며 이들 5명이 자신의 이름과 사진 공개에 동의했다며 이들과 함께 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리기도 했다.

버크 장관은 “그들은 자신들이 정치 활동가가 아닌 안전을 바라는 운동선수이며, 호주가 자신들에게 이러한 기회를 준 데 대해 매우 감사하고 있다는 점을 분명히 하고 싶어 했다”고 전했다.

또 나머지 이란 대표팀 전원에게도 망명을 제안했다며 “다른 선수들에게도 같은 기회가 열려 있다는 점을 전하고 싶다. (이란 선수들)그들이 내리는 결정으로 인해 매우 어려운 상황에 처해 있다는 것을 알고 있다. 모든 선수가 호주의 제안을 받아들일 가능성은 적다”고 덧붙였다.