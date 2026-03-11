[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 10일 시청 국제의전실에서 국내 최대 규모 서점인 교보문고(대표이사 허정도) 남부사업단과 ‘시정 매체 홍보 및 어린이기자단 지원을 위한 업무 협업식’을 개최했다고 11일 밝혔다. 이날 협업식에는 원영일 시 대변인과 권윤호 교보문고 남부사업단장이 참석했다.

이번 협업은 시민 방문이 잦은 대형 서점을 활용해 부산시 소식지의 접근성을 높이고, 부산시 어린이기자단의 취재 활동과 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다. 시와 교보문고는 ▷시정 매체 오프라인 홍보 거점 구축 ▷부산시 어린이기자단 맞춤형 혜택 및 프로그램 지원 등을 공동으로 추진한다.

부산 관내 교보문고 4개 매장(부산점, 센텀시티점, 경성대·부경대점, 해운대팝업스토어점)에 부산시 소식지 3종인 ‘부산시보’, ‘영어신문’, ‘어린이신문(Big아이 도란도란)’ 배부대를 설치해 상시 배부하고 신규 구독자 확보에 나선다.

또 올해 새롭게 출범하는 제2기 어린이기자단에게 교보문고 오프라인 매장에서 도서·문구 구매시 10% 할인 혜택을 제공한다. 저자 강연 취재와 도서 트렌드 기사 작성 등 기자단 맞춤형 협업 프로그램도 운영해 어린이들의 문해력 향상과 취재 활동을 지원할 예정이다.

특히 오는 14일 시청 대강당 일원에서 개최 예정인 ‘제2기 어린이기자단 발대식’ 현장에 교보문고 협업 홍보부스를 마련해 꼬마부산기자단에게 두 기관의 협업 내용을 소개하고 자긍심을 높일 예정이다.

권윤호 교보문고 남부사업단장은 “어린이들이 책을 통해 세상을 더 넓게 바라보고, 훌륭한 오피니언 리더로 성장하는 데 교보문고가 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다”며 “부산시의 유익한 시정 소식이 시민들의 일상에 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.