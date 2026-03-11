- ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 전용 84㎡ 353가구, 3월 분양 앞둬

- 시흥 배곧, 은계 등에서 성공적 공급… 지역 랜드마크 자리매김

분양 시장에서 ‘호반써밋’의 인기가 유독 높은 시흥시에 또 한 번 브랜드 파워를 증명할 공급 소식이 전해져 화제다. 호반건설은 시흥거모지구 B1블록에 들어서는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’을 3월 선보일 예정이다.

시흥시는 수도권 내에서도 호반써밋의 브랜드 가치가 유독 높게 형성된 지역으로 꼽힌다. 실제 KB부동산 자료에 따르면, 지난 2월 기준 배곧동에 위치한 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’ 전용면적 84㎡의 시세는 6억4500만원 선을 기록하고 있다. 이는 배곧동 전체 평균 시세인 5억5000만원보다 약 1억 원가량 높은 수준으로, 브랜드가 가격 상승을 주도하고 있음을 보여준다.

이처럼 시흥에서 호반 브랜드가 강세를 보이는 이유는 오랜 시간 축적된 탄탄한 공급 실적과 상품성 덕분이다. 호반건설은 그동안 시흥 곳곳에 약 1만3000여 가구를 공급하며 지역민들에게 상품성을 인정받아 왔다.

상승세도 가파르다. 배곧동 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’ 전용 84㎡는 3억 3420만원에 분양했으나, 지난해 말에 6억4800만원으로 손바뀜이 성사됐다. 분양가 대비 상승률은 93.9%에 달한다.

은계지구에서 3억5410만원에 분양한 ‘시흥은계호반써밋플레이스’ 전용 84㎡A도 올해 2월에 분양가 대비 86.4% 오른 6억6000만원으로 거래됐으며, 같은 시기 장현동 ‘장현호반써밋’ 전용 84㎡도 분양가(4억650만원)대비 47.4% 오른 5억9900만원에 거래됐다.

입주 단지들이 지역을 대표하는 랜드마크로 자리 잡으며 시세를 리드하고 있는 만큼, 이번 신규 공급에도 시장의 이목이 집중되는 모습이다.

부동산 전문가 A씨는 “시흥 이외에도 세종, 송도 등 특정 건설사의 브랜드가 유독 강세를 보이는 지역들이 있는데, 이는 꾸준한 공급을 통해 품질과 상품성을 입증한 결과”라며 “특히 호반건설은 시흥 배곧, 목감, 은계, 장현지구부터 시화MTV에 이르기까지 지역 내 독보적인 위상을 차지하고 있다”고 전했다.

이번에 공급되는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 지하 2층~지상 24층, 4개 동, 총 353가구 규모로 조성된다. 실수요자들의 선호도가 가장 높은 전용면적 84㎡ 판상형으로 구성된 것이 특징이다. 타입별 분양 가구 수는 ▲84㎡A 265가구 ▲84㎡B 88가구다.

단지가 들어설 시흥거모지구는 총 1만405가구, 인구 2만7060명 규모를 수용하는 공공택지다. 한국토지주택공사(LH)의 주도하에 단계별 개발이 진행 중이며 오는 2028년 준공을 목표로 하고 있다. 특히 인접한 안산 신길2지구(2030년 준공 예정)와 연계되면 총 1만6000여 가구에 달하는 거대 신흥 주거 타운을 형성하게 될 전망이다. 정왕동, 선부동, 신길동 등 인근 지역의 신축 아파트 대기 수요가 많아 갈아타기 수요도 탄탄하다.

‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 지구 내에서도 우수한 입지 여건을 자랑한다. 도일초, 군자중, 군자디지털과학고를 도보로 통학할 수 있는 ‘안심 교육 환경’을 갖췄으며, 시립군자도서관 이용도 편리하다. 또한 단지 인근 약 400m 거리에는 초등학교와 중학교가 추가로 신설될 예정으로 학부모 수요자들의 높은 만족도가 기대된다.

교통망도 시선을 끈다. 단지 인근의 평택시흥고속도로와 영동고속도로를 이용해 서울, 안산, 수원 등지로 빠르게 이동할 수 있으며, 4호선 및 수인분당선이 지나는 신길온천역 이용도 용이하다. 신길온천역에서 2정거장 거리에 위치한 초지역은 현재 4호선·수인분당선·서해선 환승이 가능하며, 향후 인천발 KTX(2026년 개통 예정)와 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획되어 있다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 거모지구 중심상업지구와 가깝고 단지 주변으로 산들공원, 체육공원 등이 위치해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다. 아울러 복합커뮤니티센터, 주민센터, 보건소, 우체국 등 공공시설도 단지 인근에 조성될 예정이라 생활 편의성은 더욱 높아질 것으로 보인다.

차별화된 설계도 돋보인다. 전 가구를 남향 위주로 배치하고 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 실내는 4베이(Bay), 4룸 구조를 채택해 공간감을 넓혔으며 거실확장 및 침실2·3 통합 등 다양한 무상 확장 옵션을 제공한다. 다목적실, 와이드 드레스룸 등 수납 기능을 강화한 설계도 더했다.

여기에 가구당 1.5대의 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 단지 면적의 41.4%를 조경 공간으로 꾸며 공원 같은 단지를 구현했다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 골프연습장, 독서실, 주민회의실, 어린이집, 키즈카페, 경로당 등 다채로운 시설이 들어설 예정이다.

가격 경쟁력 또한 빼놓을 수 없는 장점이다. 단지가 들어서는 거모지구는 공공택지로 ‘분양가 상한제’가 적용되어 합리적인 가격대에 공급된다. 또한 비규제지역에 해당되어 청약 조건이 까다롭지 않고 대출 규제에서도 상대적으로 자유롭다는 점이 매력적이다.

분양 관계자는 “거모지구 내에서도 희소성 높은 민간분양 단지인 데다, 이미 시흥에서 검증된 ‘호반써밋’ 브랜드라는 점에서 대기 수요가 상당하다”며 “호반건설의 노하우를 집약해 상품성에 각별히 신경 쓰고 있는 만큼 입주민들이 자부심을 느낄 수 있는 단지로 선보일 것”이라고 밝혔다.

‘호반써밋 시흥거모 B1블록’의 견본주택은 경기도 시흥시 광석동 일원(서해선 시흥시청역 인근)에 마련되며, 오는 3월 중 문을 열 예정이다.