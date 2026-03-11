‘CDP 플래티넘 클럽’ 5년 연속 획득 탄소중립 이행 역량 입증, 기후위기 대응 속도

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 국내 건설사 중 유일하게 탄소정보공개프로젝트 코리아 어워즈(CDP Korea Awards) 기후변화 대응 부문에서 8년 연속 ‘명예의 전당’을 수상했다고 11일 밝혔다. 현대건설은 이와 함께 최상위 등급인 ‘플래티넘 클럽’을 5년 연속 획득했다.

CDP는 2000년 영국에서 설립된 비영리 국제기구로 전 세계 주요 기업을 대상으로 기후변화, 생물다양성 등 환경 관련 경영정보 공개를 요구하고 이를 분석·평가해 투자자 및 이해관계자에게 제공한다. 전 세계 약 2만2000여 개 기업이 CDP를 통해 환경정보를 공개하고 있으며, 해당 평가는 글로벌 금융기관의 투자 의사결정에 활용되는 대표적인 지속가능성 지표로 인정받고 있다.

현대건설은 ‘2045 탄소중립’을 선언하고 국내 상장 건설사 최초로 탄소중립 이행 전략을 공표한 이후 주요 글로벌 환경사회지배구조(ESG) 평가기관으로부터 지속적으로 성과를 인정받고 있다.

‘탄소중립’ 4대 추진 전략(G-OPIS)를 바탕으로 저탄소 콘크리트 개발, 제로에너지건축물 적용기술 개발, 재생에너지 전력중개거래사업 등 2045년 넷제로(Net-Zero) 달성을 위한 실행력을 높이고 있다. 최근 2년간 국내 건설사 최초로 K-택소노미(K-taxonomy, 한국형 녹색분류체계) 기준의 녹색채권을 총 6400억원 규모로 발행하는 등 사업 전반에서 에너지 효율화 및 탄소 감축을 강화하고 있다.

현대건설 관계자는 “CDP 코리아 어워즈 최고 영예인 8년 연속 명예의 전당 및 5년 연속 플래티넘 클럽 등극은 기후위기 대응을 위한 선제적 탄소중립 경영과 기후변화 대응 역량을 객관적으로 인정받은 결과”라며 “2045년 탄소중립 목표 달성과 함께 에너지 중심의 사업 포트폴리오 고도화를 통해 글로벌 시장에서 지속가능한 성장 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 지난해 최고경영자(CEO) 인베스터 데이를 통해 에너지 트랜지션 리더로 도약을 발표한 이래로 미국 대형원전 기본설계 계약, 텍사스 태양광 발전사업, 신안우이 해상풍력 등 에너지 밸류체인 전반으로 사업을 확대하고 있다.