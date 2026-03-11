기업고객 대상 서비스 강화 목적 홈페이지 개편 물류 프로세스 전반에 걸친 최적 설루션 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운이 디지털 미들마일 운송 브랜드 ‘더 운반’이 차·화주 직거래 플랫폼을 넘어 기업고객 화물운송 전반으로 사업 범위를 확대한다.

CJ대한통운은 ‘더 운반’ 홈페이지에 ‘기업 계약운송’ 카테고리를 신설하는 등 기업물류 서비스 강화를 목적으로 홈페이지를 전면 개편했다고 11일 밝혔다.

기존 차주-화주 연결 서비스에 더해 ▷정기 운송 맞춤형 ▷운송 설계 ▷무료 물류 컨설팅 등 기업고객을 위한 다양한 옵션을 확대했다. 특히 계약운송 도입을 검토하는 기업고객이 복잡한 상담 없이도 온라인에서 직접 예상 운임을 산출하고, 서비스 구조와 도입 효과를 한눈에 확인할 수 있도록 정보를 체계적으로 재편했다.

CJ대한통운이 미들마일 운송 서비스 확대에 나선 것은 지난 3년간 ‘더 운반’ 플랫폼 운영을 통해 기업고객의 실질적 니즈를 분석한 결과가 기반이 됐다.

지난 2023년 차주와 화주를 직접 연결하는 플랫폼으로 출범한 ‘더 운반’은 3년간 미들마일 운송 시장의 주문 패턴과 배차 흐름 등 다양한 데이터를 축적·분석해 왔다.

CJ대한통운은 ‘더 운반’ 플랫폼을 통해 확보한 기술과 데이터를 운송사업 전반으로 확대 적용하기 위해 지난해 7월 ‘더 운반’과 전국 단위 운송 역량을 보유한 P&D(Port&Delivery)사업부 운송조직을 결합한 더운반그룹을 신설했다.

이후 더운반그룹은 ▷96년간의 운송 운영경험 ▷디지털·인공지능(AI) 기반 운임·물류 설계 등의 혁신기술을 활용해 전화와 수기 중심으로 운영되던 미들마일 운송 시장의 디지털 전환에 집중해 왔다.

먼저 노선별 수요 패턴과 계절성, 화물 특성, 시장 변동성, 구간별 차주 수급 데이터를 종합적으로 분석해 합리적인 운임 산출 시스템을 구축했다. 여기에 고객사의 실제 물동량 흐름을 반영해 복화·경유·혼적 등 최적의 프로세스를 설계함으로써 비용 효율성과 운영 안정성을 동시에 확보했다.

운송 전 과정을 디지털 시스템으로 연결한 점도 차별화 요소다. 주문 접수부터 배차, 관제, 운송 완료, 정산까지 모든 절차가 디지털로 통합 관리돼 기업고객에 실시간 운송 현황을 제공한다. 운송 완료 시에도 인수증과 결제 영수증 등을 디지털로 관리할 수 있어 정산의 정확성을 높였고 자체 기술개발 역량을 기반으로 고객 요구사항을 신속하게 반영하는 시스템을 갖췄다.

산업별 특성을 고려한 맞춤형 운송 설계 역량도 강점으로 꼽힌다. 제조·유통·건설·식품·특수화물 등 다양한 산업에서 축적한 경험을 바탕으로 화물 특성과 납기 기준을 종합적으로 분석해 고객 환경에 최적화된 운송 모델을 제안한다. 필요할 경우 ERP(전사적 자원관리 시스템) 등 고객사의 내부 시스템과 연동해 물류 운영 효율을 높일 수 있다.

최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장은 “’더 운반’은 축적된 운송 데이터와 기술 역량을 활용해 기업고객의 물류운영을 보다 효율적으로 최적화하는 미들마일 통합 운송 브랜드”라며 “기업고객의 안정적인 운송업무 수행을 위해 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.