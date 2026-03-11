산업전환 따른 일자리 충격 대응 전략 마련 노사정 참여 ‘산업전환 고용안정’ 구조 구축 직무 전환·전환훈련 통해 노동 이동 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인공지능(AI) 확산과 탄소중립 전환 등 산업 구조 변화에 따른 노동시장 충격을 최소화하기 위해 ‘산업전환 고용안정 기본계획’ 마련에 착수했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부서울청사에서 비상경제장관회의를 열고 이런 내용의 ‘산업전환 고용안정 기본계획 추진현황 및 향후 계획’을 논의했다.

정부는 최근 AI·디지털 전환과 탄소중립 정책 추진으로 산업 구조가 빠르게 재편되면서 노동시장에도 큰 변화가 나타날 것으로 보고 있다.

생성형 AI가 사무·인지 노동뿐 아니라 제조·물류 등 현장 업무까지 영향을 미칠 가능성이 제기되는 가운데 일부 산업에서는 일자리 감소가 나타나는 반면 데이터센터, 신재생에너지 등 새로운 산업에서는 고용 수요가 확대될 것으로 전망된다.

앞서 국제통화기금(IMF)은 AI 기술이 전 세계 일자리의 약 40%, 선진국의 경우 60%가량에 영향을 미칠 수 있다고 분석한 바 있다. 탄소중립 정책 역시 석탄발전과 내연기관 관련 산업 축소 등 고용 구조 변화로 이어질 가능성이 제기된다.

정부는 이런 산업전환이 노동시장에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 직무 전환 지원과 재교육·재훈련 강화 등을 포함한 고용안정 정책을 마련할 계획이다. 산업 구조 변화 과정에서 노동자의 직무 이동을 지원해 고용 불안을 최소화하고 새로운 산업으로의 인력 이동을 촉진하겠다는 취지다.

이번 기본계획은 정부 단독 정책이 아니라 노사정이 함께 논의하는 구조로 추진된다. 정부는 전문가와 노사단체 등이 참여하는 ‘산업전환 일자리 포럼’과 ‘산업전환 고용안정 포럼’을 통해 정책 방향과 실행 과제를 구체화할 계획이다. 산업전환 대응 과정에서 노동시장 갈등을 최소화하고 사회적 합의를 기반으로 정책을 추진하겠다는 의미다.

정부는 향후 포럼 논의 결과와 전문가 의견을 토대로 산업전환 고용안정 기본계획을 확정하고 직무 전환 지원, 전환훈련 강화, 노동 이동 지원 등 구체적인 정책 과제를 마련할 방침이다.