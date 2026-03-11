- 재난 영향 지역에만 문자 발송 국가재난관리정보시스템 개선 건의…행안부 수용

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 재난문자 발송 시 읍면동 단위까지 세분화 해 재난 영향을 직접 받는 지역에만 문자가 발송되도록 시스템을 개선했다고 11일 밝혔다.

도에 따르면 행정안전부는 지난 2월 24일 ‘재난문자 발송 체계를 읍면동 단위까지 탄력적으로 운영할 수 있도록 국가재난관리정보시스템(NDMS)을 개선해야 한다’는 도의 건의를 수용했다.

앞서 홍종완 도 행정부지사는 지난 2월 19일 취임 후 예산군에서 군(郡)전역에 발송한 산불발생 긴급재난문자로 인한 도민 불편함을 최소화하기 위해 개선방안 마련을 지시한 바 있다.

그동안 재난문자 중 안전안내문자는 읍면동 단위로 발송이 가능했으나 ▷위급재난문자(대규모 재난) ▷긴급재난문자(대피명령)는 시군 전역에 일괄 발송되는 방식으로 운영됐다.

이로 인해 재난 영향 밖에 있는 지역 주민에게도 재난 문자가 전달되면서 불필요한 문자 수신에 대한 불편이 제기돼 왔다.

이에 도는 2월 24일 행안부에 위급재난문자와 긴급재난문자도 읍면동 단위로 탄력적으로 발송이 가능하도록 시스템 개선을 건의했고, 행안부는 이를 즉각 수용했다.

이번 국가재난안전관리시스템 개선 효과는 지난 2월 25일부터 전국 지자체에 동일하게 적용되고 있다.

홍종완 행정부지사는 “행안부가 도의 건의를 수용하면서 위급재난문자와 긴급재난문자 역시 재난 발생 지역을 기준으로 읍면동 단위로 세분화 해 발송할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 도민의 안전을 최우선으로 신속한 재난 대응 등 체계적인 재난상황관리를 구축해 해 나가겠다”고 말했다.

한편, 홍 부지사는 행정안전부에서 사회재난대응정책과장, 민방위심의관, 사회재난실장 등을 역임하며 우리나라 재난·안전 정책 수립과 대응 체계 정비 등을 이끌어 왔다.