의정부장애인자립생활센터 방문, 현장 의견 청취

[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시가 지난 9일 의정부장애인자립생활센터를 방문, 장애인 이용자와 시설 종사자들을 격려하고 현장의 의견을 청취했다.

이번 방문은 장애인의 지역사회 자립생활을 지원하는 현장의 목소리를 직접 듣고, 센터 운영 현황과 애로사항을 확인하기 위해 마련했다.

이날 시는 센터 시설을 둘러보며 장애인 권익옹호, 자립생활 지원, 동료상담 등 주요 사업 현황을 확인했다. 또한 이용 장애인과 소통하며 센터 이용 과정에서의 불편 사항과 건의 사항을 청취했다.

특히, 장애인의 자립과 사회참여 확대를 위해 현장에서 노력하고 있는 종사자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

배은경 장애인복지과장은 “의정부시는 앞으로도 장애인이 우리 사회의 당당한 일원으로 자립할 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 했다.

한편, 의정부장애인자립생활센터는 지역사회 내 장애인의 자립을 돕는 주요 기관으로, 센터의 사업 및 활동에 대한 사항은 공식 누리집 및 전화를 통해 확인할 수 있다.