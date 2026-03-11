2018년 평창 신의현 이어 두 번째 ‘멀티 메달’

[헤럴드경제=조용직 기자] 동계패럴림픽 한국 여성 최초 금메달리스트 김윤지(19·BDH파라스)가 두 번째 메달을 땄다.

김윤지는 10일(한국 시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 결선에서 3분10초1을 기록, 옥사나 마스터스(미국·3분07초1)의 뒤를 이어 2위를 차지해 은메달을 목에 걸었다.

앞서 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계패럴림픽 금메달을 따냈던 김윤지는 이날 크로스컨트리에서도 메달을 추가했다.

동계패럴림픽에서 단일 대회에 2개 이상의 메달을 수확한 한국 선수는 2018년 평창 대회 신의현(금1·동1)에 이어 김윤지가 역대 두 번째다. 당시 신의현은 크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞에서 금메달, 남자 프리 좌식 20㎞에서 동메달을 땄다.

크로스컨트리는 눈이 쌓이 산악·설원 지형에 조성된 코스를 스키로 빠르게 주행해 완주하는 종목이다. 알파인스키와 달리 오르막 구간도 포함되어 있어 강력한 심폐지구력과 근력이 필수적이다.

이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리를 넘나들며 전방위 활약을 펼치고 있는 김윤지는 오는 11일 크로스컨트리 10㎞ 인터벌 스타트 경기에서 추가 메달 사냥에 나선다.

