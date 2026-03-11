[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 2027년 국비 확보 목표액을 13조 2000억원으로 설정했다.

경북도는 10일 도청 원융실에서 이철우 지사 주재로 2027년도 국비 확보 추진 상황 보고회를 개최하고 2027년도 국가투자예산 확보를 위한 본격적인 활동에 돌입했다.

이날 보고회에서는 ‘기술주도 성장’ 전략과 ‘5극 3특’ 체제 구축 등 국정 과제와 대응되는 신규 사업 발굴 전략이 제시됐다.

구체적으로는 남부내륙철도 등 SOC 분야, AI로봇 기반 연안안전 기술개발 등 농림·수산 분야, K-예술기술융합문화지원센터 건립 등 문화·환경 분야, 첨단반도체 소재부품 복합센터 구축 등 R&D 분야가 논의됐다.

도는 2027년 국비 확보 목표액 13조 2000억원은 2026년 확보액인 12조 7356억원 대비 4644억원이 증가한 규모로, 정부가 확장재정으로 전환할 것을 고려해 지난해보다 3.7% 상향됐다.

경북도는 지난 2023년 10조 9000억원에서, 2024년 11조 5015억원, 25년 11조 8677억원 등 매년 꾸준히 증가세가 이어지고 있다.

이철우 경북지사는 “정부가 지역 균형 발전을 강조하는 지금이 경북의 미래 성장 동력을 확보할 적기”라며 “단순한 예산 요구를 넘어 중앙부처가 수용할 수 있는 치밀한 논리를 개발하고 사전 절차를 철저히 이행해달라”고 말했다.