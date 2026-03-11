[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원회(이하 공관위)는 10일 대구광역단체장 출마자들을 대상으로 공천 면접에 돌입했다.

공관위는 이날 여의도 당사에서 3인 1조로 1분 자기소개와 지역 비전 프레젠테이션(PT), 질의 응답 순으로 면접을 진행했다.

주호영 의원은 “전임 시장의 부재로 현안이 전부 중단됐다”며 “현안 표류를 정리하는 것이 가장 중요하다”고 했다.

윤재옥 의원은 “대구 대전환을 위해 어떤 새로운 리더십이 필요한지 소상히 설명해 드렸다“고 했으며 추경호 의원은 ”대구시장에 당선된다면 ‘대구 경제를 다시 힘차게 뛰게 할 위대한 대구 비전과 마스터플랜’을 수립하겠다“라고 밝혔다.

또 유영하 의원은 “지역을 위한 구체적인 정책 계획을 충분히 설명했다”고 했으며 최은석 의원은 “대구 산업 구조 혁신 방안으로 ‘803 대구 마스터플랜’을 제시하며 연평균 3% 이상의 지속적인 성장 속에 매년 30개의 스타기업을 발굴하겠다”고 했다.

이진숙 전 방송통신위원장은 “대구시민의 압도적인 지지는 대구를 완전히 바꿔야 한다는 뜻”이라고 강조했으며 홍석준 전 의원은 “시민과 소통하고 아이디어를 끌어내는 기구를 만들겠다”는 강조했다.

이재만 전 대구 동구청장은 취임 100일 4대 정책을 발표하며 실행 로드맵을 제시했으며 현대자동차 노조 대의원 출신 김한구 씨는 현 정치 상태에 대한 대구시민의 피로감을 언급하며 타 후보와의 차별성을 강조했다.

한편 공관위는 오는 11일에는 경북지사 공천 후보자 이철우 현 지사, 김재원 최고위원, 임이자 의원, 최경환 전 경제부총리, 이강덕 전 포항시장, 백승주 전 의원 등 6명에 대한 면접 심사를 이어간다.