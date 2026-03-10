[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 시청 산격청사에서 중동 상황 관련 지역경제 동향 점검회의를 열고 대책을 논의했다고 10일 밝혔다.

이날 회의에는 대구정책연구원, 대구상공회의소, KOTRA(대한무역투자진흥공사) 대구경북지원본부, 한국무역협회 대구경북지역본부, 한국주유소협회 대구시회, 대구신용보증재단 등 12개 기관이 참석했다.

대구시는 미래혁신성장실장을 단장으로 한 ‘중동 상황 관련 비상경제대응 태스크포스(TF)’를 구성하기로 했다.

또 중동 사태로 어려움을 겪는 지역 기업을 대상으로 한 경영안정 자금 지원 등의 재정 투입을 비롯해 대체 시장 발굴 지원을 검토한다.

원유와 가스 등의 에너지 수급 및 가격 상황은 수시로 점검한다. 오는 12일부터 27일까지는 관내 주유소 344곳을 대상으로 관련 기관과 합동 지도·점검을 실시한다.

점검 결과 주유소 가격표시제 미준수 등 위반 사항이 적발되면 과태료 부과, 영업정지 등 행정조치에 나선다.

또 물가 안정을 위해 물가 모니터링단을 운영해 주요 품목의 가격 동향을 점검하고 부당 상행위 관리·감독도 강화한다.

대구시 관계자는 “미래혁신성장실장을 단장으로 한 ‘중동 상황 관련 비상경제대응 TF’를 구성해 지역 기업 지원, 민생물가 및 석유가격 안정화 등 중동발 위기에 따른 비상경제대응체계를 가동할 계획”이라고 말했다.