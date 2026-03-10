‘중동 사태’에 항공유가 4년만에 최고치 홍콩항공, 유류할증료 35.2% 올려받아

[헤럴드경제=김용재 기자] 중동 사태로 국제유가가 급등하면서 항공사들이 항공권 가격을 올리기 시작했다.

AFP통신에 따르면 스칸디나비아항공(SAS)은 10일(현지시간) “최근 유럽 항공유 가격이 글로벌 공급 차질로 인해 2022년 이후 최고 수준으로 올랐다”면서 일시적으로 항공권 가격을 조정한다고 밝혔다.

스칸디나비아항공은 스웨덴 스톡홀름에 본사를 두고 덴마크 정부가 지분을 가진 북유럽 대표 항공사다.

호주 콴타스항공과 뉴질랜드항공도 이날 연료비용 문제로 항공권 가격을 인상한다고 밝혔다. 홍콩항공은 오는 12일부터 유류할증료를 최대 35.2％ 올려받기로 했다.

항공유는 보통 항공사 운영비용의 20∼30％를 차지한다. 항공유 가격은 정제와 보관·운송 과정에서 국제유가에 프리미엄이 붙는다. 이 때문에 원유보다 더 가파르게 가격이 오르는 경우가 많다. 영국 원자재 정보업체 아거스에 따르면 브렌트유 대비 북서유럽 항공유 프리미엄은 배럴당 97달러로 역대 최대치를 기록했다.

유가 변동에 헤지(위험분산)를 걸어놓지 않은 동남아시아 저비용 항공사들은 항공유 가격을 감당하지 못할 경우 운항을 중단하는 시나리오를 검토하기 시작했다고 블룸버그통신은 전했다. 도이체방크 분석가 미하엘 리넨베르크는 “전쟁 때문에 전세계에서 수천 편의 운항이 중단될 수 있고 가장 취약한 항공사들은 운영을 아예 중단할 것”이라고 말했다.

일부 항공사는 지난달 28일 이란 전쟁 발발로 중동 항로와 공항이 사실상 마비되자 유럽-동남아시아 등 일부 노선 항공권 가격을 많게는 배 이상 올린 상태다. 카르스텐 슈포어 루프트한자 최고경영자(CEO)는 “운항이 줄고 폐쇄된 공역을 돌아가야 하기 때문에 승객들은 더 비싼 항공권 가격에 대비해야 한다”며 “기본적으로는 중요한 항공노선을 이란 국경 근처에 연결하는 게 커다란 리스크”라고 말했다.