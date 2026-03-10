“생산적 금융 위한 정책금융 강화 적임자”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 이억원 위원장이 10일 신임 신용보증기금 이사장으로 강승준 서울과학기술대 대외국제부총장을 임명 제청했다고 밝혔다.

신보 이사장은 자체 임원추천위원회 추천을 거쳐 금융위원장 제청을 받아 대통령이 임명한다.

1965년생인 강 내정자는 서울대 경제학과를 졸업하고 같은 대학에서 경제학 석사, 미국 미주리주립대에서 경제학 박사 학위를 받았다.

1991년 행정고시에 합격해 기획재정부 공공정책국장과 재정관리국장, 국민경제자문회의 지원단장, 재정관리관 등을 역임했으며 한국은행 감사도 지냈다. 이후 서울과학기술대에서 교수로 재직하며 창업지원단장, 중소벤처기업진흥공단 운영위원 등을 맡아 중소기업 지원 관련 경험을 쌓았다.

금융위는 “강 내정자는 오랜 기간 공직경험을 통해 경제·금융 전반에 대한 풍부한 식견과 함께 공공기관·재정관리에 대한 전문성을 보유한 후보”라며 “공공기관을 혁신하고 생산적 금융을 위한 정책금융 역할을 강화할 수 있는 적임자라고 평가해 신보 이사장을 제청했다”고 내정 배경을 설명했다.