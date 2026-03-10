발행주식 약 20% 해당 규모 상법 개정 취지 반영 차원 “전체주주 최대 이익 위한 결단”

[헤럴드경제=고은결 기자] SK㈜가 지주사 역대 최대인 5조원 규모의 자사주를 소각한다. 발행주식 전체의 약 20%에 달하는 전례 없는 규모다. SK㈜는 상법 개정 취지를 반영한 적극적인 기업 밸류업으로 주주가치 극대화를 이끌겠다는 방침이다.

SK㈜는 10일 이사회를 열어 보유한 자사주(약 1798만주) 중 임직원 보상 활용 목적을 제외한 자사주 전량(약 1469만주)을 소각하기로 결정했다고 공시했다. 이사회 전일 종가 기준으로 소각 자사주 가치는 4조8343억원이고, 이날 종가를 기준으로 하면 5조1575억원에 해당한다.

소각 대상은 주주가치 제고를 위해 매입한 자사주 뿐만 아니라 과거 지주회사 지배구조 개선 과정에서 발생한 ‘특정목적 취득’ 자사주를 포함한다. SK㈜는 지난 2015년 지배구조를 단순화하고 투명성을 높이기 위해 SK C&C(현 SK AX)와 합병한 바 있다.

SK㈜ 관계자는 “이사회에서 수차례 심도깊은 논의를 거쳐 자사주를 전량 소각하는 것이 전체주주의 최대 이익에 부합하고 기업가치를 높이는 최적의 방안이라고 판단했다”며 “상법 개정으로 특정목적 취득 자사주 소각이 이사회 결의로 가능해진 상황에서, 주주가치 제고라는 개정 취지를 적극 반영했다”고 설명했다.

지난 2년간 적극적인 ‘포트폴리오 리밸런싱(사업재편)’을 통해 재무건전성을 크게 강화한 것도 이번 자사주 전량 소각 결정의 배경이다. SK㈜의 별도 재무제표 기준 순차입금은 2024년 말 약 10조5000억원에서 2025년 3분기 한자릿수인 8조4000억원 수준으로 감소했다. 같은 기간 부채비율도 86.3%에서 77.4%로 개선됐다.

이와 별도로 지난달 SK㈜는 2025 회계연도 기말 배당금(배당 기준일 4월 1일)을 6500원으로 확정했다. 지난해 8월 지급한 중간 배당금 1500원을 포함하면, 연간 배당금은 총 8000원으로 전년 대비 14% 늘었다.

SK㈜가 고배당 기업으로 분류될 경우, 주주들은 배당소득에 대해 분리과세 혜택까지 받을 수 있다. 전년 대비 현금배당이 감소하지 않은 기업 중, 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향 25% 이상이면서 전년 대비 10% 이상 배당이 증가하면 고배당 기업으로 분류된다. 공시에서 SK㈜는 ‘고배당 기업 주식 배당 소득에 대한 과세 특례’ 등을 고려한 결정이라고 밝힌 바 있다.

SK㈜ 관계자는 “자사주 전량 소각은 투명하고 주주친화적인 경영을 지속하고, 국내 자본시장에 모범적인 선례를 남기겠다는 이사회의 확고한 의지가 담긴 결단”이라며 “기업가치 제고를 위해 주주 신뢰를 강화하고 주주를 최우선에 둔 경영 기조를 흔들림 없이 이어갈 것”이라고 말했다. 한편, SK㈜는 오는 3월 26일 제35기 주주총회를 열어 ▷재무제표 승인 ▷이사 선임 등의 안건을 상정한다.