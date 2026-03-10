주민 간담회 3월부터 6월까지 10회 운영…단계별 핵심 현안 소통 정비사업 현안 등 사업별 추진 현황 정보 전달과 의견 수렴 강화 은평구 정비사업 재개발·재건축 등 사업별 가이드 책자 제작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 재개발·재건축 등 각종 개발사업 추진 과정에서 발생하는 갈등을 체계적으로 관리, 주민 소통과 공감 강화를 통해 사업 실행력을 높이기 위한 종합 개선대책을 마련했다.

현재 구 내 정비사업은 검토되고 있는 지역을 포함해 총 90여 개소가 속도감 있게 추진 중이다. 주택정비형 재개발, 도시정비형 재개발, 재건축, 도심공공주택 복합사업, 가로주택정비사업 등 유형도 다양하다. 중앙정부와 서울시의 주택공급 확대 정책에 따라 정비사업 제안과 추진 수요는 지속 증가하는 추세다.

이에 구는 보다 ‘주민 참여·의견반영·신뢰를 기반으로 함께 추진하는 정비사업’을 정책 목표로 설정했다. 갈등을 사후 대응이 아닌 사전 예방 중심의 관리 체계로 전환한다.

우선 사업 단계별 핵심 현안을 중심으로 맞춤형 간담회를 운영한다. 신속통합기획 후보지 선정 이후 후속 절차 안내와 정비방안 공유, 준공 예정 구역 사전 점검 등을 집중 논의한다. 3월부터 6월까지 총 10회 간담회를 열고 조합, 추진위원회, 개발제안 주체 등과 소통한다.

이와 함께 사업 추진 현황을 투명하게 공개한다. 구 홈페이지와 지역 언론을 통해 주요 위원회 통과 사항과 사업 단계별 추진현황을 적극 공유하고, 사전 설명회와 의견 수렴 절차도 강화해 정보 비대칭을 최소화한다.

민원 대응체계도 정비한다. 정비사업 가이드를 현행화하고, 민원 사례 분석에 기반한 질의응답을 제작해 사업 절차와 권리관계에 대한 주민 이해도를 높인다. 직원 역량 강화 교육을 통해 행정 전문성도 제고한다.

구는 간담회 운영 실적과 홍보 건수, 사업별 추진 진척도, 주민 만족도 등을 종합적으로 점검하고 갈등 유형별 원인을 분석해 지속적으로 개선해 나갈 예정이다.

은평구는 “정비사업은 주민 삶과 직결되는 중요한 사업”이라며 “양질의 주택공급과 주거환경 개선을 위해 절차 간소화, 규제 완화, 신속한 인허가와 함께 갈등을 미리 예방하고 충분히 소통해 사업의 속도전을 펼쳐나가겠다”고 말했다.