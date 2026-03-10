과기사업화진흥원과 ‘딥테크 스타트업’ 지원 협약 ‘혁신스타트업팀’ 신설…전담 지원체계 구축도

국가산업의 혁신 기반이 될 ‘실험실 창업기업’ 육성이 체계화될지 주목된다.

10일 기술보증기금에 따르면, 과학기술사업화진흥원(COMPA)과 ‘딥테크 기반 혁신 스타트업 지원’ 관련 업무협약을 했다.

실험실 창업기업의 맞춤지원을 통해 혁신창업 생태계 활성화한다는 취지다. 양 기관은 AI, 반도체, 바이오·헬스 등 고난도 기술을 보유한 딥테크 분야 유망기업을 체계적으로 발굴하게 된다. 기술금융과 사업화 지원을 연계한 전주기 성장지원 체계를 구축할 방침이다.

지원 대상은 창업 후 7년 이내의 실험실 창업지원사업 수혜기업. 대학·공공연구기관의 연구성과를 기반으로 신제품을 개발하거나 사업화 중이어야 한다.

기보는 해당 기업에 대해 혁신 스타트업 특례보증, 보증연계투자, 기술·경영컨설팅 등 금융·비금융 종합지원을 제공한다. 기업의 원활한 자금조달과 성장을 뒷받침할 계획이다.

기보는 지난해 7월 ‘혁신스타트업팀’을 신설해 기술력과 성장잠재력을 갖춘 기업 발굴과 성장을 지원하는 전담체계를 구축했다. 맞춤형 프로그램을 통해 창업생태계 활성화에 기여하고 있다.

김현 기보 서울서부지역본부장은 “실험실에서 개발된 우수 기술이 성공적으로 시장에 안착할 수 있는 기반이 마련됐다. 유관기관과 협력을 확대해 혁신 스타트업들이 성장동력을 확보하도록 지원하겠다”고 밝혔다.