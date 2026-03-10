㈜웰비즈인터내셔날(WELLBIZ INTERNATIONAL)은 ㈜에어라파(AIRAPHA)와 영국 법인 NEUNOVA LTD와의 3자 계약을 통해 영국 내 독점 유통권을 확보했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 2월 28일 체결됐다.

에어라파는 도히스파(DOHI SPA) 제품을 제조·생산하는 브랜드로, 최근 헤드스파 시장의 성장과 함께 해외 시장 진출을 확대하고 있다. 이번 계약을 통해 웰비즈인터내셔날은 에어라파의 제품과 함께 두피·헤어 케어 브랜드 ‘머리마나(MORIMANA)’를 영국 및 유럽 시장에 소개할 계획이다.

계약에 따르면 한국의 ㈜웰비즈인터내셔날은 에어라파가 제조하는 제품 가운데 ‘MORIMANA’와 ‘DOHI’가 함께 인쇄된 제품에 대해 전 세계 독점 유통권을 보유하게 된다.

또한 에어라파가 제조·유통하는 모든 제품에 대한 영국 전 지역 독점 유통권은 웰비즈인터내셔날의 지정 법인인 NEUNOVA LTD가 보유하게 된다.

이번 계약을 통해 웰비즈인터내셔날은 영국을 거점으로 유럽 시장 내 헤드스파 및 두피 관리 제품 유통을 확대할 계획이다.