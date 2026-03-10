미국과 이스라엘이 지난 28일(현지시간) 이란의 주요 도시와 군사거점을 공습하며 전쟁은 시작됐다. 핵 개발을 두고 이란을 벼르고 있던 미국이 설마 무력행동에 나서겠느냐는 예측은 저멀리 빗나갔다.

세계 경제는 전쟁의 포연에 휩싸였다. 호르무즈 해협 봉쇄로 바닷길이 막히며 국제유가는 배럴당 100달러선을 뚫었다. 원유 등 에너지는 물론 각종 원자재도 발이 묶이며 글로벌 공급망의 동맥경화도 진행 중이다.

우리 경제도 직격탄을 맞았다. 증시는 롤러코스터마냥 요동치고, 환율은 치솟았다. 장기 불황, 미국 관세 등 닥쳐오는 위기에 숨돌릴 틈도 없다. 기업들의 고통은 두말 할 것도 없다. 제품 원가 방어를 위해 공급망을 다변화하고, 비용절감으로 허리띠를 죄고 있지만 전쟁이라는 거대한 파도를 버티기엔 역부족이다.

이렇게 대책을 고민할 수 있는 것도 대기업이나 돼야 가능한 얘기다. 대다수 중소기업은 가뭄 속 기우제 지내듯이 전쟁이 속히 끝나기만을 하염없이 기다리는 수 밖에 별다른 도리가 없다.

평소 알고 지내던 금속 가공 중소기업 대표에게 요즘 사정을 들어봤다.

“중동에서 전쟁이 터졌다는 뉴스를 보자마자 ‘올해 사업은 끝났다’는 탄식이 먼저 나왔다. 기름값은 당연히 오를테고, 자재와 완제품을 실어나를 운임도 오를 게 뻔하다. 회사를 어떻게 끌어가야할지 답이 나오질 않는다.”

한숨만 쉬던 그는 대뜸 “이럴 때야 말로 대·중소기업의 상생이 필요하다”고 말했다. 위기 속 기댈 구석 없는 중소기업과 그나마 여력이 있는 대기업들이 협력해 위기를 헤쳐가자는 얘기다.

“기업의 목적은 승리하는 것”이라는 말처럼 시장경제라는 냉혹한 전쟁터에서 이윤 추구가 최고의 선(善)인 기업들에게 무작정 ‘상생’을 강요할 순 없다. 당장 이익이 줄어듦을 쉽게 용인할 수 있는 기업 역시 많지 않을 것이다.

그럼에도 상생을 실천하는 기업들은 있다. 그리고 그 성과는 분명하다.

현대자동차가 손에 꼽히는 사례다. 현대차는 협력사 공급망과 함께 성장하는 ‘동반성장 생태계’ 구축을 통해 동반성장지수 평가에서 4년 연속 최우수 등급을 받았다. 2·3차 협력사 상생펀드, 상생협력기금 등 1조 6000억원 규모의 상생 프로그램에도 아낌없이 지갑을 열었다.

그 결과 2023년 1차 협력사 매출은 사상 처음 90조원을 돌파했다. 현대차 매출액 78조원을 넘어설 정도다. 이로 인한 생산유발효과는 237조 8000억원, 취업유발효과는 60만명에 달하며 국가 경제에도 기여했다. 상생이 가져온 ‘나비효과’다.

이재명 대통령은 10일 청와대에서 주요 대기업들을 초청해 상생을 논하는 자리를 마련했다. 대내외 악재로 경제 상황이 악화일로인 지금 ‘상생’을 화두로 꺼내든 것은 의미가 크다.

이 대통령은 지난 2월 설 연휴 직전 SNS를 통해 삼성·LG가 협력사 납품대금을 조기 지급한 것을 언급하며 “토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다. 위기를 함께 손잡고 기회로 바꿔 나가기를 소망한다”고 말했다. 또 한화에어로스페이스가 하청업체 성과 공유제를 도입한 것을 두고선 “대한민국 경제 산업의 지속적 호혜적 발전을 가능하게 하는 씨앗을 보는 것 같아 즐겁다”고 칭찬을 아끼지 않았다.

마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠는 “경쟁은 우리를 더 낫게 만들지만 협력은 우리를 더 강하게 만든다”고 말했다. 중소기업이라는 뿌리가 건강해야 대한민국도 ‘거목’이 된다. 그리고 그 자양분은 바로 ‘상생의 힘’이다.

유재훈 에디터