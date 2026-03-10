[헤럴드경제=채상우 기자] 중국의 ‘중국문자박물관’이 한글을 자국의 문자로 소개하고 있어 논란이다.

10일 서경덕 성신여대 교수는 해당 문제를 공론화했다. 그는 “한글을 ‘조선문’(朝鮮文)으로 소개했고, 영어 번역은 ‘Korean alphabet’도 아닌 ‘Korean’으로 잘못 소개하고 있었다”고 지적했다.

한글 창제 연도와 같은 기본적인 정보도 잘못 표기돼 있었다. 서 교수는 “(박물관은) 세종대왕의 한글 창제 연도를 ‘1444년 1월’로 소개했는데, 한글 창제는 ‘1443년 12월’이 맞다”고 설명했다.

서 교수는 “무엇보다 우리 한글이 중국의 여러 소수민족 문자들 중에 하나인 양 전시되고 있다는 것이 가장 큰 문제”라며 “중국은 조선족이 한복을 입고, 김치를 먹는다고 하여 한복과 김치를 중국의 전통 문화라고 억지 주장을 펼쳐 왔다”고 비판했다.

그러면서 “이번 중국문자박물관의 한글에 대한 소개를 보면 이젠 한글까지도 중국의 문화라고 억지 주장을 펼칠 것이 뻔해 보인다”라고 우려를 표했다.

중국은 이전부터 한국의 ‘음력설’을 ‘중국설’이라고 우기거나 한국의 식문화 등을 두고 중국 고유의 문화라는 억지 주장을 펼쳐 전 세계 누리꾼들의 비난을 산 바 있다.

이에 대해 서 교수는 “우리 정부 기관도 국가급 박물관인 중국문자박물관에 항의해 잘못된 부분을 반드시 바로 잡아야만 할 것”이라고 정부 차원의 조치를 강조했다.