[헤럴드경제=나은정 기자] 한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전에서 호주를 7-2로 꺾고 극적으로 8강 진출을 확정짓자 도쿄돔은 눈물과 환호성으로 가득찼다.

대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 C조 조별리그 최종전에서 ‘2실점 이하·5점 차 이상 승리’라는 까다로운 조건을 충족해야만 8강에 오를 수 있는 상황이었다. 6대 1로 앞서던 8회말 호주에 1점을 내주며 위기에 몰린 한국은 9회초 안현민의 희생타로 구사일생했다.

경기 종료 직후 선수들이 이동하는 지하 통로와 믹스트존에는 환호성이 이어졌다. 선수들은 서로를 끌어안으며 기쁨을 나눴고, 라커룸은 눈물바다가 됐다.

이날 선발로 등판했다가 갑작스러운 팔꿈치 통증 때문에 1이닝만 던진 손주영은 “거의 모든 선수가 울었다. 류현진 선배님도 울고, 노경은 선배님도 울었다”고 당시 분위기를 전했다.

9회초 선두타자로 등장해 볼넷을 골라내며 7점째를 얻는 발판을 만든 김도영은 “원래 이런 성격이 아닌데 지금 목이 쉴 정도로 소리를 질렀다. 라커룸 안에서 다 같이 아파트도 부르고 난리가 났다”고 증언했다.

이날 승리의 중심에는 문보경이 있었다. 그는 5타수 3안타 1홈런 4타점을 기록하며 타선을 이끌었다. 조별리그 4경기에서 11타점을 기록한 문보경은 2009년 대회에서 김태균이 세운 한국 선수 단일 WBC 최다 타점 기록과 벌써 어깨를 나란히 했다.

문보경은 경기 후 취재진에게 “소속팀 LG가 우승했을 때보다 더 좋았다는 말로도 다 표현이 안 된다”고 벅찬 소감을 전했다. 그는 눈물을 흘렸냐는 질문에는 “내가 제일 많이 울어서 아무것도 못 봤다”면서 “막혀있던 게 뚫린 느낌이다. 대회 전부터 걱정도 많고 긴장도 많이 했는데 엄청 시원하게 뚫렸다”고 털어놨다.

문보경은 “8강에 올라가서 한국 팬들이 좋아하시고, 야구 인기가 더 올라간다면 좋을 것 같다”며 “일단 우리가 증명할 수 있다는 걸 보여줘서 좋다”고 강조했다.

현재 WBC 타점 1위를 달리고 있는 문보경은 “그런 건 솔직히 상관없다. 위로 올라가서 다행일 뿐”이라며 “지금이 내 야구 인생의 최고점 아닐까 싶다. 저도 이만큼 잘 쳤던 적이 없었다. 가장 감이 좋을 때와 대회 기간이 겹쳐서 다행”이라고 웃어보였다.

‘LG의 보물을 넘어 한국의 보물이 됐다’는 찬사에는 “애국가 (배경 영상)에 넣어 주십시오. 어떤 장면이든 들어가면 좋을 것 같습니다”라고 말해 주변을 웃음바다로 만들었다.

8강 진출에 성공한 대표팀은 이제 미국 마이애미로 향한다.

문보경은 “어떤 팀과 만날지 모르지만, 세계 최고 선수들이 많으니까 좋은 투수들의 공을 쳐보고 싶고, 최고의 성적을 내고 싶기도 하다”고 의욕을 보였다.