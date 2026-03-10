- 태양전지 분야 연구자 간담회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 차세대 태양전지 시장을 선도할 ‘초격차 태양전지’ 기술 확보를 위한 기술개발에 본격 착수한다.

과학기술정보통신부는 10일 한국연구재단 대전청사에서 ‘태양전지 분야 연구자 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

태양전지는 기후위기에 대응하기 위한 재생에너지 분야 핵심기술로서, 과기정통부는 태양전지의 효율을 극대화하고, 다양한 형태로 활용(건물 일체형, 차량 부착형 등)될 수 있는 기술을 확보하기 위해 꾸준히 연구를 진행해왔다.

이날 간담회에서 과기정통부는 태양전지 분야 전문가들과 K-문샷 프로젝트 내 태양전지 기술개발 목표 및 로드맵과 초격차 기술의 확보방안에 대해 논의했다.

또한 K-문샷 태양전지 기술개발 목표 발표에 이어 그동안 과기정통부가 지원하여 확보한 혁신적인 태양전지 연구개발 성과를 공유했다.

서울대학교 김진영 교수 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 정증현 박사 연구팀은 페로브스카이트/CIGS 탠덤 태양전지 세계 최고 효율(26.3%)을 달성하여 2025년 NREL 태양전지 효율차트에 등재한 사례를 공유하면서 국내 태양전지 기술의 잠재력을 소개했다.

이외에도 페로브스카이트 모듈 안정성 및 내구성 향상(KAIST 서장원 교수팀), 안티모니 칼코젠 무기박막태양전지기술 개발(KAIST 신병하 교수팀), CIGS계 박막기반 초경량 다변형 다중접합 기술(한국에너지기술연구원 김기환 책임팀) 및 초고효율 페로브스카이트 삼중접합 원천기술 개발(성균관대학교 정현석 교수팀) 등 태양전지 분야의 다양한 성과들이 공유됐다.

간담회에 참석한 연구자들은 기존 실리콘 태양전지를 대체하고 신시장을 개척·선도할 수 있는 차세대 태양전지의 조속한 개발 필요성을 강조하며, 초격차 태양전지 원천기술 확보와 조기 상용화를 위한 전주기적 연구개발 지원을 요청했다.

오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 “태양전지는 온실가스 감축과 에너지 자립을 동시에 달성할 수 있는 핵심적인 기술”이라며 “초격차 태양전지 기술 확보 시점을 앞당기기 위해 현장 전문가들과 끊임없이 소통하며 즉각적인 의견 반영을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.