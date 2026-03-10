2025년 AMRO 한국 연례협의 보고서 발표 2026년 성장률 1.9% 전망…소비 회복·반도체 수출 호조 12월 작성 보고서, 중동 사태는 미반영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO)가 한국 경제가 소비 회복과 반도체 중심 수출 호조에 힘입어 올해 1.9% 성장할 것이라고 전망했다. 다만 미국 통상정책 불확실성과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 금융 리스크는 단기적인 위험요인으로 지목했다.

AMRO는 10일 발표한 ‘2025년 한국 연례협의 보고서’에서 2026년 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 1.9%로 전망했다. 이는 2025년 1.0% 성장에서 0.9%포인트 높아지는 것으로, 소비심리 개선과 반도체 중심 수출 호조 등이 성장세를 뒷받침할 것으로 분석했다. 물가상승률은 식품 가격과 글로벌 에너지 가격 안정에 힘입어 2025년 2.1%에서 2026년 1.9%로 낮아질 것으로 내다봤다.

이번 보고서는 지난해 12월 AMRO 미션단이 한국을 방문해 재정경제부, 한국은행 등 정부 부처 및 관계 기관과 실시한 연례협의를 기반으로 작성한 것으로 최근 중동사태로 인한 영향은 반영되지 않았다

성장률은 지난해 12월 AMRO가 제시했던 수치와 동일하다. 당시 AMRO는 한국 경제가 2025년 1.0% 성장한 뒤 2026년에는 1.9%로 회복할 것으로 전망했으며, 물가상승률 역시 2025년 2.1%, 2026년 1.9%를 예상한 바 있다.

다만 AMRO는 대외 불확실성과 금융 리스크를 단기적인 위험요인으로 꼽았다.

미국 통상정책 변화 가능성과 주요 교역국인 미국·중국·유럽의 성장 둔화가 한국 경제의 하방 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다. 비은행 금융기관이 보유한 부동산 PF와 주택가격 조정 가능성도 금융 안정성 측면에서 주의가 필요한 요소로 지목됐다.

중장기적으로는 산업 경쟁 심화와 구조적 문제도 과제로 제시됐다. AMRO는 반도체·자동차·조선 등 주력 산업에서 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 점과 높은 가계부채 수준, 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화가 한국 경제의 구조적 리스크라고 평가했다.

정책 측면에서는 현재 통화정책 기조가 적절하다는 평가를 내렸다. 잠재성장률을 밑도는 성장과 부동산 및 금융 안정성 우려 등 복합적인 리스크를 고려할 때 현재의 정책 기조가 균형적이라는 판단이다. 다만 성장 하방 위험이 확대될 경우 추가적인 통화 완화 조치를 검토할 수 있다고 제언했다.

재정 정책에 대해서는 한국이 여전히 충분한 재정 여력을 보유하고 있다고 평가했다. AMRO는 통화정책이 제약을 받는 상황에서 경기 하방 위험이 현실화할 경우 취약계층을 중심으로 한 유연하고 신속한 재정 대응이 필요하다고 밝혔다.

또 가계부채 관리와 주택시장 안정 정책은 충분한 주택 공급 확대와 병행돼야 한다고 강조했다. 아울러 자본·외환시장 발전 노력과 탄소중립 추진 정책은 긍정적으로 평가하면서도 주력 산업 경쟁력 강화와 저출생·고령화 대응 등 구조개혁 노력이 필요하다고 덧붙였다.

AMRO는 역내 거시경제동향 점검과 정책 권고, 역내 금융협력 운영 지원 등을 수행하는 국제기구다. 2011년 싱가포르에서 출범해 2016년 국제기구로 전환했다.