[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 9일 천마스퀘어 2층 시청각실에서 신입생들의 대학생활 적응과 소통 강화를 위한 ‘2026학년도 신입생 웰컴 토크 콘서트’를 운영하며 신입생 소통 프로그램의 시작을 알렸다.

‘신입생 웰컴 토크 콘서트’는 신입생들이 대학생활을 시작하는 시기에 이재용 총장을 만나 자유롭게 소통하며 대학생활에 대한 궁금증을 해소하고 학업과 진로에 대한 방향을 설정할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

이번 프로그램은 오는 19일까지 총 5회에 걸쳐 진행되며 약 1600여명의 신입생이 참여할 예정이다.

첫 번째 일정으로 간호학과를 비롯해 패션디자인마케팅과, 인테리어디자인과, 시각영상디자인과, 반려동물보건과 등 320여명의 신입생이 참여해 대학생활에 대한 다양한 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

이번 프로그램은 단순한 오리엔테이션 형식의 안내를 넘어 신입생들이 이재용 총장과 직접 소통하며 대학에서 제공하는 다양한 지원 프로그램과 학습 환경에 대한 안내를 듣고 대학생활에 대한 기대와 이해를 높였다.

특히 학업, 진로, 대학생활 적응, 학생 지원 프로그램 등 다양한 주제에 대해 자유롭게 질문하고 의견을 제시하며 의미 있는 시간을 가졌다.

주관 부서인 학생복지팀은 행사 진행 과정에서 수렴된 학생들의 다양한 의견을 향후 대학 정책과 학생 지원 프로그램 개선에 활용하기 위해 관련 부서와 공유하며 실제 개선과 정책 반영으로 이어질 수 있도록 진행할 계획이다.

영남이공대 이재용 총장은 “신입생들이 대학생활을 시작하는 시기에 교수, 선배, 친구와 소통하며 방향을 잡고 적응해 나아가는 것이 매우 중요하다“며 ”앞으로도 학생들이 안정적으로 대학생활에 적응하고 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 학생 중심의 교육 환경과 소통 문화를 더욱 강화해 나가겠다“라고 말했다.