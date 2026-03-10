[헤럴드경제=문영규 기자] ‘박사방’ 운영자 조주빈이 옥중 ‘인성교육상’ 수상을 공개한 것과 관련해 임태희 경기도교육감이 “분노와 참담함을 느낀다”고 밝혔다.
임태희 교육감은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘조주빈의 ‘인성교육 우수상 자랑’, 결코 용납하지 않겠다‘는 제목의 글을 올렸다.
그는 “최근 보도된 조주빈의 파렴치한 행태를 접하며 경기도 교육의 책임자로서 깊은 분노와 참담함을 느낀다”며 ““우리 학생들의 영혼을 짓밟고 일상을 파괴했던 범죄자가 교도소 안에서 받은 상장을 ‘보물’이라 치켜세우며 자랑하고 있다”고 비판했다.
조주빈은 미성년자 성 착취물을 텔레그램 대화방인 ‘박사방’에 유포해 징역 42년을 받고, 다른 범죄로 인해 징역 5년을 추가로 확정받아 경북북부제1교도소(옛 청송교도소)에서 복역 중이다.
임 교육감은 “이는 지금도 고통 속에 숨죽여 울고 있을 피해 학생들과 그 가족들을 향한 잔인한 2차 가해이자, 우리 사회의 상식과 교육의 가치를 정면으로 모독하는 일”이라고 지적했다.
그는 “교육은 인간다운 삶을 향한 뼈저린 ‘성찰’의 도구여야 한다”며 “인성교육 우수상을 훈장처럼 올리는 그 오만함은 우리 사회가 지켜야 할 정의를 비웃는 것과 다름없다”고 꼬집었다.
그러면서 “범죄자가 해야할 것은 상장 자랑이 아니라, 진심 어린 반성과 책임”이라며 “다시는 디지털 공간에서 우리 학생들의 인격이 유린당하는 일이 없도록, 상처받은 아이들이 회복할 수 있도록 교육감으로서 할 수 있는 모든 조치를 다하겠다”고 밝혔다.
한편 조주빈은 지난달 20일 교도소내에서 실시한 인성교육에서 우수상을 받은 사실을 블로그에 공개했다.
그는 블로그에 “표창장을 받았다. 뭐 대단한 일을 해낸 건 아니고 3주 동안의 교육에 열심히 참여한 점을 치하하는 차원”이라며 “그래도 모든 교육생이 표창장을 받을 수 있는 게 아니고 부상으로 컵라면 한 박스도 안겨주는 ‘제대로 된 상’인지라 자랑할 만은 하다고 생각된다”는 글을 올렸다.
그는 “상을 탄다는 건 참 기분 좋은 일이다. 자신의 노력이 인정받았다는 데서 비롯되는 감정이기 때문”이라며 “상은 불우하고 불행한 사람들에게 더 큰 힘이 돼 준다. 가난한 집 부모는 아이가 학교서 받아 온 상장에서 살아갈 희망을 느끼고, 고독한 예술가는 어느 대회에서 얻은 상을 등불삼아 꿈을 향해 계속 나아갈 수 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “내가 받은 표창장도 ‘나도 할 수 있다’는 용기를 일깨우고 삶의 방향키를 더욱 세게 쥐게 만드는 보물지도이자 보물”이라며 “난 학창시절에 상을 한 번도 받아 본 적이 없는데, 그런 내가 교도소에 이르러 상을 받게 되니 감회가 남다르다. 마침 연초이고 설날이기도 하니 올 한 해를 성실히 일구어 볼 계기로 삼아야겠다”고 했다.
블로그는 조주빈이 대리인을 통해 개설한 것으로, 교도소에서 작성한 편지를 전달하면 대리인이 이를 게시하는 방식으로 운영하는 것으로 알려졌다.
