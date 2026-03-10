“미사일 기지 80% 제거…드론 생산시설도 타격” “여러면에서 이미 승리…하지만 충분히 이기진 않았다”

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 단기간에 끝날 것이라고 밝혔다. 다만 이미 승리하고 있다는 평가와 함께 아직 충분한 성과는 아니라며 군사 작전을 이어갈 가능성도 시사했다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사 연설에서 “이 전쟁은 매우 빨리 끝날 것(That’s going to be finished pretty quickly)”이라고 말했다.

그는 지난달 28일 시작된 미·이스라엘의 대이란 군사 작전 성과를 언급하며 “이 일이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 특히 이란의 미사일 전력에 큰 타격을 입혔다고 강조했다. 그는 “우리는 그들의 미사일 기지와 발사대를 약 80% 제거했다”며 “지금은 미사일 발사가 매우 미미한 수준”이라고 말했다.

또 “미사일 전력은 확 제거됐고 드론들도 격추됐다”며 “우리는 이란의 드론 생산 시설도 공격하고 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이번 군사 작전이 장기전으로 이어지지 않을 것이라는 점도 거듭 강조했다.

그는 “이 전쟁은 단기간의 작전이 될 것”이라며 “그들이 언제 항복할지는 모르겠지만 이틀 전에 항복했어야 했다”고 말했다.

이어 “그들에게는 이제 남은 것이 없다”고 주장했다.

다만 트럼프 대통령은 전쟁이 이미 끝난 단계는 아니라는 점도 언급했다. 그는 “우리는 여러 측면에서 이미 이겼지만 충분히 이기지는 않았다”고 말했다.