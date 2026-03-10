2025년 합계출산율 서울시 유일 0.8명대 회복, 2024년에 이어 2년 연속 1위 기록 임산부 가사돌봄 지원 선제 도입, 서울 최고 수준 국공립어린이집 이용률 등 출산·양육 친화 정책 효과...2026년 4대 분야 64개 저출생 대응 사업 추진, 양육 부담 큰 취약계층 출산가정 지원 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구의 2025년 합계출산율이 0.8명으로 서울시 자치구 가운데 1위를 기록, 2024년에 이어 2년 연속 서울시 합계출산율 1위를 차지했다.

특히 서울 자치구 중 유일하게 합계출산율 0.8명대 회복과 함께 안정적인 출산 지표를 이어가며 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시’로서 확고히 자리매김했다고 밝혔다.

지난달 25일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계(잠정)’에 따르면 성동구의 합계출산율은 0.8명으로 나타났다. 합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 의미한다.

특히, 2025년 성동구 합계출산율은 2024년 0.71명에서 0.09명 늘어난 0.8명을 기록해 서울시 자치구 중 유일하게 0.8명대로 올라섰다. 이는 서울시 전체 합계출산율 0.63명보다 0.17 높은 수치로, 성동구는 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 합계출산율 최상위권을 꾸준히 유지하고 있다.

출생아 수 역시 증가세를 이어갔다. 행정안전부 주민등록 통계 기준 성동구의 2025년 출생아 수는 1,898명으로, 2024년 1,692명 대비 206명이 늘어나 증가율 11.21%를 기록했다.

이는 성동구가 임신·출산·양육 전 주기를 아우르는 생활밀착형 정책을 지속적으로 추진해 온 결과로 분석된다. 성동구는 저출생 문제를 단기 대응이 아닌 중장기 인구정책 과제로 설정하고, 출산 가정의 실질적인 부담을 덜기 위한 정책을 집중적으로 추진해 왔다.

대표적으로 성동구는 2020년 서울시 자치구 최초로 임산부 대상 가사돌봄 지원사업을 도입하는 등 출산 초기 가정의 부담을 줄이기 위한 정책을 선제적으로 시행했다. 이어 2023년에는 출생지원 전담팀을 신설하며, 저출생 대응 체계를 단계적으로 확대하고 있다.

아울러, 국공립어린이집 확충을 통해 부모들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 공보육 환경 조성에도 지속적인 노력을 기울여 왔다. 성동구는 현재 총 80개의 국공립어린이집을 운영하고 있으며, 국공립어린이집 이용률은 73.8%로 서울시 자치구 중 가장 높은 수준을 유지하고 있다.

구는 올해도 출산·양육 지원 정책을 한층 강화할 계획이다. ‘저출생 대응 종합계획’을 수립하고, 4대 분야 64개 세부 사업 추진을 위해 총 1044억 원의 예산을 편성했다.

주요 내용으로는 ▲한부모 가정에 대한 임산부 가사돌봄 지원횟수 확대(최대 15회) ▲장애인 가정 출산지원금 신설(100만 원) ▲산후조리비용 바우처 지원금 상향(100만 원→150만 원) 등이 포함됐다. 취약계층 지원 확대와 출산 초기 비용 부담 완화에 초점을 맞췄다.

구 관계자는 “출산율 회복은 단순한 인구 문제가 아니라, 지역의 지속가능성과 직결된 중요한 과제”라며 “구민이 실제로 체감할 수 있는 정책을 지속 확대해 아이 낳고 키우기 좋은 도시로서의 기반을 더욱 강화하도록 힘쓰겠다”고 말했다.