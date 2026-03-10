美국방부, 1조6000억원 들여 드론 수십만대 조달계획 앞서 中드론 금수조치...트럼프 아들들, 드론업체 투자 韓 행동주의 펀드 KCGI도 참여

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 두 아들이 국방부 조달을 노리고 미국 드론 업체에 투자해 이해상충 논란을 빚고 있다.

미국의 드론기업 ‘파워러스’는 9일(현지시간) 나스닥 상장사인 골프업체 오리어스그린웨이홀딩스(AGH)와 합병을 통해 나스닥 상장을 추진한다고 밝혔다. 여기에는 트럼프 대통령의 두 아들인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 관여한 아메리칸 벤처스가 참여했다. 트럼프 주니어가 주주이자 자문위원으로 있는 언유주얼 머신스도 이번 거래에 참여했다. 사모발행 등 상장 주관사도 트럼프의 두 아들들이 지원하는 도미나리증권이 맡았다.

이번 합병과 투자는 국방부가 내년까지 11억 달러(약 1조6000억원)를 투입해 미국산 드론 수십만 대를 조달하는 ‘드론 우위 프로그램’을 가동한 것과 맞물려있다. 월스트리트저널(WSJ)은 특히 연방통신위원회(FCC)가 앞서 글로벌 시장을 주도해온 중국산 드론의 신규 모델을 수입 금지하면서 자연스럽게 국방부의 조달 수요가 미국산 드론으로 몰리게 된 시점과도 맞아 떨어진다는 점을 주목했다.

파워러스는 미 육군 특수작전 부대 출신 창업자인 브렛 벨리코비치가 이끌고 있는 자율 드론 시스템 개발사다.

벨리코비치는 파워러스가 우크라이나 드론 기업을 인수하거나 기술 라이선스 계약을 체결해 미국에서 드론을 제조하는 것을 추진 중이라고 밝혔다.

우크라이나 드론 제조사들은 자사 드론을 미국에 수출하고자 하고 있지만 수출 과정에서 어려움을 겪고 있다. 미국이 자국 무기를 쓰도록 하는 규제 등을 내세우고 있기 때문이다. 현장에서는 미군도 우크라이나 드론 수입에 대한 수요가 있지만, 해당 규제 등으로 인해 우크라이나 드론을 미군이 직접 구매하는 것은 어렵다.

에릭 트럼프는 파워러스 외에 이스라엘 드론 제조사인 엑스텐드에도 투자하고 있다.

이번 파워러스의 합병에는 한국의 행동주의 사모펀드 운용사 KCGI도 ‘혁신·성장 ESG 펀드’를 통해 5000만달러(약 746억원)를 투자한다.

AGH는 “KCGI는 동맹국 공급망 네트워크 접근을 지원해 파워러스의 비동맹국 의존도를 낮추고 국내(미국내) 제조 역량을 강화할 수 있도록 할 것”이라고 전했다.