언론 인터뷰 통해 첫 반응 대응계획 질문엔 “말 안하겠다”

[헤럴드경제=민상식 기자] 도널드 트럼프 미 대통령이 이란 최고지도자 자리를 승계하게 된 모즈타바 하메네이(56)에 대해 “마음에 들지 않는다”는 반응을 보였다고 미 일간 뉴욕포스트가 9일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 이 신문과의 통화에서 모즈타바의 이란 최고지도자 선출에 대한 대응 계획 질문에 “말하지 않겠다. 나는 그가 마음에 들지 않는다(I‘m not happy with him)”고 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 모즈타바의 최고지도자직 승계가 발표되기 전에 이뤄진 ABC 방송 인터뷰에서 “우리의 승인을 받지 않으면 그(이란의 새 최고지도자)는 오래가지 못할 것”이라고 언급한 바 있다.

트럼프 대통령은 지난 3일에 “(이란에서) 지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”라고 강경 발언을 내놓기도 했다.

이 같은 발언을 두고 미군과 이스라엘군이 2대(代)에 걸친 이란 최고지도자 축출 작전에 돌입하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

앞서 이란 전문가회의는 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바를 전날 차기 최고지도자로 선출했다.