[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석)이 경기도 남부권역 내 인공지능(AI) 융합 콘텐츠 분야의 우수 기업을 발굴하고 성장을 지원하기 위해 ‘남부권역 초기성장 스케일업 패키지’ 사업의 참여 기업 20팀을 다음달 1일까지 모집한다.

이번 사업은 시장 검증 단계에서 성장이 정체된 창업 5년 이내 초기 기업을 대상으로 한다. 특히 최근 콘텐츠 산업의 핵심 화두인 AX(인공지능 전환) 트렌드에 발맞추어 제작 및 운영 전반에 AI 기술을 도입하여 고부가가치 킬러 콘텐츠(Killer Content, 시장 지배적 콘텐츠)를 창출할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적을 둔다.

선정된 20개 기업에는 기업당 2,000만 원의 초기 성장 자금이 지원된다. 해당 지원금은 인건비뿐만 아니라 상용 AI 툴 구독료나 서버 임차료 등 실질적인 AI 활용 비용으로도 사용할 수 있어 기업의 운영 부담을 직접적으로 낮춰줄 전망이다. 또한 IR(투자자 대상 홍보) 스토리텔링 재설계 및 콘텐츠 제작을 지원하는 경콘진 남부권역센터 내 <투자유치 밸류업 패키지> 사업과 연계하여 기업의 자생력 확보를 돕는다.

신청 자격은 공고일 기준 경기도 남부권역(성남, 수원, 용인, 과천, 군포, 안양, 의왕, 안성)에 본점을 둔 창업 5년 이내 AI 융합 콘텐츠 기업이다. 현재 타 지역 소재 기업이라도 협약 후 2주 이내에 해당 권역으로 본사를 이전할 수 있다면 신청이 가능하다.

경콘진 관계자는 “초기 창업 기업의 성장 정체를 극복하기 위해서는 시대의 흐름인 AI 기술 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다”라며, “이번 사업을 통해 경기도의 우수한 콘텐츠 스타트업들이 AX 트렌드를 선도하는 대표 기업으로 성장할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”라고 밝혔다.