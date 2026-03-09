브랜딩 과제 실전형 공개 경쟁 ‘흑백요리사’의 디자인 버전으로

헤럴드미디어그룹이 브랜딩 전문 그룹 티티서울과 손잡고 디자인 관련 신규 사업 추진을 위한 협력 체계를 구축한다.

헤럴드미디어그룹은 9일 서울 용산구 헤럴드미디어그룹 본사에서 티티서울과 ‘디자인 오디션(DA, Design Audition in Seoul)’의 성공적인 추진을 위한 업무협약 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사와 편석훈 티티서울 대표이사가 참석했다.

이번 협약은 티티서울의 창의적인 기획 및 운영 역량과 헤럴드의 미디어 공신력 및 인프라를 결합해 본 사업을 성공적으로 추진하기 위해 마련됐다.

‘DA(Design Audition in Seoul)’는 기업의 실제 디자인 과제를 기반으로 디자이너의 창의성과 문제 해결 능력을 검증하는 새로운 형태의 디자인 플랫폼이다. 기존의 형식적인 공모전에서 벗어나, 디자이너에게는 취업과 데뷔의 기회를, 기업에는 즉시 투입 가능한 최적의 인재를 매칭하는 실무 중심의 생태계를 구축하겠다는 포석이다.

협약에 따라 티티서울은 사업의 총괄 운영을 맡아 기획 및 프로그램 운영 전반을 담당한다. 헤럴드미디어그룹은 미디어 플랫폼과 네트워크, 국내 최고 권위를 자랑하는 ‘H·디자인’ 행사 운영 인프라 등을 활용해 사업을 지원할 예정이다.

양사는 이번 협약을 통해 각자의 전문성을 기반으로 협력 체계를 강화하고, 본 사업의 성공적인 개최를 위해 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.

헤럴드미디어그룹 관계자는 “이번 협약을 통해 창의적인 기획 역량과 미디어 플랫폼이 결합된 새로운 협력 모델을 만들 것”이라며 “앞으로도 다양한 사업 협업을 통해 시너지를 창출해 나가겠다”고 말했다.