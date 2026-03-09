[헤럴드경제=박혜림 기자] 스마트 기기 브랜드 가민(Garmin)이 3월 8일 ‘세계 여성의 날’을 기념해 여성의 건강 관리를 지원하는 ‘Garmin with Her(건강하게, 나답게)’ 캠페인을 한 달간 진행한다.

이번 캠페인은 수면, 스트레스, 심박변이도(HRV), 피부 온도 등 가민 스마트워치의 정밀 생체 데이터를 활용한 체계적인 컨디션 관리를 독려하기 위해 기획됐다. 가민은 수집된 데이터를 연구기관 및 헬스 기업과 공유하며 여성 특화 건강 솔루션 개발에도 활용하고 있다.

가민이 자사 건강·피트니스 활동 분석 공유 앱 ‘가민 커넥트’(Garmin Connect) 데이터를 분석한 결과, 한국 여성들의 운동 양상은 과거보다 훨씬 능동적이고 전문적으로 변화하고 있는 것으로 나타났다. 러닝, 수영, 걷기 순으로 가장 많은 활동을 한 것으로 기록됐다.

특히 최근 몇 년 새 러닝 활동 기록이 빠르게 증가했으며, 트레일 러닝이나 인터벌 트레이닝(HIIT) 등 도전적인 활동의 비중도 두드러진 성장세를 보였다. 요가와 필라테스 등 웰니스 중심 활동도 꾸준히 확대되는 추세를 보였다.

가민은 캠페인 기간 동안 사용자들이 기능을 직접 체험할 수 있는 오프라인 클래스를 운영한다. 지난 7일에는 서하얀 코치와 함께하는 피트니스 세션이 진행됐으며, 오는 21일에는 이연진 코치가 이끄는 러닝 클래스가 예정돼 있다.

온라인에서는 오는 15일까지 운동 인증 이벤트가 열린다. 세계 여성의 날을 상징하는 ‘3.8’ 수치(러닝 3.8㎞, 요가 38분 등)에 맞춘 운동 기록을 인증하면 추첨을 통해 ‘비보액티브 6’ 등을 증정한다.

가민은 3월 31일까지 ▷베뉴 4 ▷베뉴 X1 ▷릴리 2 액티브 ▷비보액티브 6 등 건강·피트니스 특화 제품군을 8% 할인 판매하는 프로모션도 병행한다. 온라인 이벤트 및 프로모션에 대한 자세한 내용은 가민코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

넬슨 첸 가민코리아 총괄은 “가민 스마트워치는 여성의 신체 변화와 라이프스타일에 기반한 개인화된 건강 관리 경험을 제공하는 파트너”라며 “이번 캠페인이 여성 사용자들이 주도적으로 건강을 관리하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.