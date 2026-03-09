[헤럴드경제=김성훈 기자] 밴드 시나위 보컬 김바다(55)가 대마 흡입 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
강원 속초경찰서는 김바다를 마약류관리법 위반 혐의로 현행범 체포했다고 9일 밝혔다.
김바다는 전날 오후 8시 30분께 속초 시내 모처에서 대마를 소지 및 흡입한 혐의를 받고 있다.
그는 경찰 조사에서 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
경찰은 구속영장 신청 여부를 검토하고 있다.
paq@heraldcorp.com
입력 2026-03-09 16:59:48
