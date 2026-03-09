[헤럴드경제=김성훈 기자] 더본코리아와 산하 브랜드인 ‘연돈볼카츠’ 가맹점주 간 분쟁을 둘러싼 더불어민주당의 중재가 결렬됐다.

9일 전국가맹점주협의회(전가협)에 따르면, 더본코리아는 지난 4일 민주당 을지로위원회가 제시한 최종 조정 권고안을 받아들이지 않았다. 을지로위원회는 우리 사회의 ‘갑을 관계’를 개선해 경제 질서를 확립하겠다는 취지로 민주당이 운영하고 있는 기구다.

연돈볼카츠 가맹점주협의회와 전가협은 더본코리아가 예상 매출과 수익을 구체적으로 제시하며 가맹점주를 모집했으나, 실제 수익이 이에 못 미쳤다며 허위·과장 광고 의혹을 제기해 왔다.

가맹점주들은 을지로위에 분쟁 조정을 요청했고, 더본코리아가 지난해 12월 조정 절차에 참여하면서 협의가 진행됐다.

을지로위는 가맹본부의 유감 표명과 가맹점주 1인당 7000만원 지급 등의 내용을 담은 권고안을 제시한 것으로 알려졌는데, 더본코리아는 지난 4일 최종 권고안을 거부하면서 중재가 결국 결렬됐다.

전가협은 이날 성명서에서 “더본코리아가 외치는 상생은 위기 모면을 위한 수사에 불과하다”며 “지난해 을지로위 조정 협의 참여가 백종원 대표의 방송 복귀를 위한 시간 벌기였다면 이는 점주와 국회를 동시에 기만한 행위”라고 비판했다.

더본코리아 관계자는 “전가협 요청에 따라 대화에 적극 참여했지만 2년 전과 거의 변화가 없는 동일한 요구만 반복돼 발전적인 논의가 어려운 상황”이라며 “공정위의 조사 결과를 기다리고 있다”고 말했다.

양측의 갈등은 2년 넘게 이어지고 있다. 점주들은 2023년 12월 경기도 가맹사업거래분쟁조정협의회에 조정을 신청했지만, 더본코리아가 조정안을 수용하지 않으면서 협의가 결렬됐다. 2024년 6월에는 더본코리아를 가맹사업법 위반 혐의 등으로 공정거래위원회에 신고했다.