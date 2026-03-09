[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있는 가운데 배현진 의원(흰색 자켓)이 동료 의원과 악수를 하고 있다.


