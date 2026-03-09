[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 배현진 의원이 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표의 발언을 듣고 있다.


