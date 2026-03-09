[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 본예산 8500억원 대비 960억원(11.3%) 늘어난 9460억원 규모로 편성해 의성군의회에 제출했다고 9일 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 본예산 대비 950억원(12%) 증가한 8877억원, 특별회계는 10억원(1.8%) 늘어난 583억원 규모다.

군은 지방교부세 448억원, 조정교부금 110억원, 국·도비 보조금 138억원등 가용재원을 총동원해 지역경제 활성화와 현안 사업 추진을 위해 투입했다.

이번 1회 추경예산은 국·도비 보조사업 변경사항을 반영하고 각종 재해·재난 예방을 통한 주민 안전 강화, 미래 성장동력 확보를 위한 장기추진사업, 지역경제 활성화 및 농업경쟁력 제고에 중점을 두고 편성됐다.

주요 분야별로 보면 산불피해 복구와 재난 예방을 위해 △산불피해지 피해목 벌채 100억원, △국가유산 긴급복구 26억원 등을 반영해 신속한 재건과 안전 확보에 총력을 기울인다.

또 지역 미래 성장동력 확보와 환경 인프라 구축을 위해 △생활자원회수센터 설치 50억원 △노지 스마트기술 융복합 실증모델 확산 16억원 △미이용 산림자원화센터 조성 11억원 △투자유치진흥기금 조성 10억원 △대구경북 통합신공항 이전주변지역 주민지원기금 적립 5억원 △드론산업 육성기금 적립 5억원 등을 편성했다.

농업 경쟁력 강화와 유통 기반 확충에도 집중 투자한다. △먹거리 통합지원센터 건립 29억원 △유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 23억원 △농기계 임대사업소 증설 12억원 등을 포함해 농가 소득 증대와 농업 환경 개선을 꾀할 계획이다.

이와 함께 주민들의 여가 증진과 지역경제 활성화를 위해 △궁도장 조성 30억원 △지역사랑상품권 발행 20억원 등의 예산도 반영했다.

이번 2026년도 제1회 추가경정예산안은 의성군의회의 심의를 거쳐 오는 24일 최종 확정될 예정이다.

김주수 의성군수는 “이번 제1회 추경예산은 가용 재원을 총동원해 산불 피해 복구와 재해·재난 예방 투자, 지역경제 활성화에 중점을 두고 편성했다”며 “농업 경쟁력 강화와 유통 기반 확충은 물론 미래 전략사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 신속하고 효율적인 재정 집행에 최선을 다하겠다”고 말했다.