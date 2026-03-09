주유소 22개소 대상 유관기관 합동 점검 석유류 가격표시·정량 판매·품질 기준 이행 여부 집중 점검 유가 정보 시스템 ‘오피넷’ 활용 실시간 가격 모니터링 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 최근 중동지역 정세 불안으로 인한 국제 유가 상승에 대응해 주유소 유가 관리와 민생 안전 대책 추진에 나섰다.

성북구는 유가 상승이 구민의 경제적 부담으로 이어질 수 있는 상황이라고 보고 지난 3월 6일부터 13일까지 지역 내 주유소 22개소를 대상으로 유가 안정화를 위한 유관기관 합동 점검을 하고 있다고 밝혔다.

점검은 석유류 가격 표시제 이행 여부, 정량미달 판매 여부, 품질 기준 적합 여부, 시설 등록 현황 적정성 등을 중심으로 진행되고 있다.

특히 유가 상승기를 틈탄 가격 담합이나 과도한 가격 책정 여부를 중점적으로 확인하며 현장의 협조를 요청하고 있다.

성북구는 유가 정보 시스템 ‘오피넷’을 활용한 실시간 모니터링도 강화했다. 실제 판매가격이 시스템에 즉시 반영되도록 유도하고, 구민에게는 오피넷 접속 링크와 관내 주유소별 가격 정보를 담은 문자 서비스를 제공해 합리적인 소비를 지원할 계획이다.

또 이상 가격 변동이 발견될 경우 한국석유관리원 등 유관기관에 추가 합동 점검을 요청하고, 위반 사항이 확인되면 관련 법령에 따라 조치할 방침이라고 밝혔다. 성북구는 유가가 안정될 때까지 협업 체계를 유지한다는 계획이다.

아울러 지역 내 주유소 관계자들과 긴급 간담회를 열어 고유가로 인한 구민 부담을 전달하고, 업계와 함께 위기 상황을 극복하기 위한 상생 협력 방안을 논의할 예정이다. 유통 질서 확립에 주유소가 자발적으로 참여하도록 유도해 민생 안정을 도모한다는 취지다.

이승로 성북구청장은 “주유소 점검반을 상시 가동해 가격 담합 및 과도한 가격 책정을 방지하고 유통 질서를 바로잡겠다”며 “구민에게 실시간 주유 가격 정보를 제공해 합리적인 소비를 돕는 등 유가 안정에 구 역량을 집중하겠다”고 말했다. 이어 “현장 중심 행정을 통해 성북구가 민생경제 안정의 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.