[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 숨진 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이(56)를 차기 지도자로 택한 데는 결사 항전의 의지가 깔려있는 것이라는 외신과 전문가들 분석이 나왔다.

강경파로 분류되는 인물을 차기 지도자로 내세운 일 자체가 ‘끝까지 싸우겠다’는 의지를 대외적으로 내비친 격이라는 설명이다.

미국 월스트리트저널(WSJ)과 영국 파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 이란의 차기 최고 지도자로 뽑힌 모즈타바가 앞으로도 서방에 맞서 강경한 항전 노선을 취할 것으로 보인다고 전했다.

폭사한 하메네이의 차남 모즈타바는 그간 대외적으로 잘 드러나지 않았지만, 막후에서 강력한 영향력을 행사한 실세로 분류된다.

1987년 이란 혁명수비대(IRGC)에 입대한 그는 이란-이라크 전쟁에 복무하며 혁명수비대와 긴밀한 관계를 맺은 대미 강경파로 꼽힌다.

영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동·북아프리카 프로그램 국장은 이와 관련, “하메네이 2세의 등장은 국내에서는 억압, 국제적으로는 저항이라는 기존 전략을 지속하겠다는 점을 시사한 일”이라고 설명했다.

바킬 국장은 “이란의 현 체제가 타협할 의사가 전혀 없고, 어떤 대가를 치르더라도 저항하겠다는 의지를 내보인 것”이라고 했다.

외신은 이란이 지금 차기를 발표한 일을 놓고 자국의 후계 구도에 관여하겠다는 뜻을 보인 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 도전 차원으로도 볼 수 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 모즈타바가 차기로 유력하다는 언론 보도에 대해 “하메네이의 아들은 경량급”, “하메네이의 아들은 받아들일 수 없다”는 식으로 거부감을 보였다.

이런 가운데 발표를 강행한 일은 미국에 대한 저항 의지를 확고히 다지고, 대내외적으로 이란 정권이 여전히 제 기능을 하고 있음을 드러낸 셈이다.

강경파가 이란 내부를 확고히 장악하고 있다는 뜻으로도 볼 수 있다.

한편 하메네이 후계자 공식 발표는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 대이란 공습에 하메네이가 숨진 지 8일 만에 이뤄졌다.

이란 국영 TV는 모즈타바가 “압도적 찬성표”로 뽑혔다는 성명을 낭독하고 국민들에게 그를 중심으로 단결할 것을 촉구했다. 테헤란 도심에서 시민들이 새 최고지도자 선출을 축하하는 모습도 방영했다.

모즈타바는 이제 이란 국정 전반에 걸쳐 최종 결정권을 갖는다.

혁명수비대는 모즈타바가 최도지도자로 선출된 직후 새 지도자에게 충성을 바치겠다며 ‘완전한 복종’을 선언했다.

모즈타바는 하메네이의 여섯 자녀 중 둘째 아들이다. 모즈타바가 새 최고지도자로 선출됐다는 보도는 지난 3일부터 나왔지만, 이란은 미국과 이스라엘의 공격 위협에 하메네이 후계자 최종 결정과 발표를 보안 우려로 미뤄왔다.