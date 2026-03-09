[헤럴드경제=이원율 기자]경찰이 음주운전 물의를 빚은 배우 이재룡(62)를 조만간 불러 조사할 방침이다.

박정보 서울경찰청장은 9일 오전 정례 기자간담회에서 “이 씨에 대해 입건 전 조사(내사) 중”이라며 “곧 출석 요구에 응할 것으로 보인다”고 밝혔다.

이런 가운데, 연합뉴스에 따르면 이 씨 측은 사고 이튿날인 지난 7일 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’고 경찰에 진술했다.

앞서 이 씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙 분리대를 들이받고 달아난 3시간가량 뒤 지인 집에서 경찰에 붙잡혔다.

검거 당시 이 씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌지만, 경찰 조사에서 이 씨는 지인 집에서 술을 마셨다며 음주운전 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

강남경찰서는 이 씨가 혐의를 시인함에 따라 음주운전으로 입건하는 방안도 검토하고 있다.

다만 법조계에서는 이 씨의 혈중알코올농도가 운전 시점에 0.03%가 넘었다는 증거가 뒷받침돼야 하기에 혐의 입증까지는 갈 길이 멀다는 지적도 나오는 중이다.

경찰은 음주자의 신체와 음주 시간, 마신 술의 양 등을 토대로 수치를 예측하는 ‘위드마크’ 공식을 활용하는 한편, 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 이 씨의 행적을 추적할 계획이다.

이 씨는 2003년 강남에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물 손괴)로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.

이날 박 청장은 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자의 여죄에 대한 수사도 이어가고 있다고 밝혔다.

박 청장은 “추가 피해자로 의심되는 사람이 2명 정도 더 확인돼 수사하고 있다”며 “물증이 있으면 확실하지만, 없어도 정황 증거나 관련자 진술 등 여러 가지를 수색해 혐의가 인정된다면 송치할 예정”이라고 했다.

한편 경찰은 최근 논란이 된 반포대교 포르쉐 추락 사건과 관련해 운전자에게 약물을 건넨 공범을 대상으로 약물 취득 경위와 제공 경위 등도 수사 중이다.