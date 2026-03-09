광주경총, “지역 중대재해 예방 사각지대 해소해야”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회(회장 양진석)는 “지중해 프로젝트(지역 중대재해 예방 사각지대 해소 사업)는 중앙·지방정부가 함께 소규모·취약 사업장의 사고위혐을 줄이기 위한 첫 전국 단위 협력 모델이라는 점에서 정책적·현장적 중요성이 크다”고 9일 밝혔다.

줄여서 지중해 프로젝트라고 하는데 고용노동부와 지방정부가 공동 추진하며 2년간 시범사업으로 추진된다.

핵심 대상은 안전관리자 선임이 어렵고 기존 지원이 잘 닿지 않던 소규모 사업장, 영세 제조·건설 현장, 외국인 노동자 등 안전 취약계층이다.

지중해 프로젝트는 30인 미만, 위험업종, 밀페공간·추락 등 사고 다발 분야에서 위험요인 발굴, 개선 지원을 통해 실제 사고 건수와 사망자 수 감소가 기대된다. 공동관리자, 위험성평가·기술지도, 개선 컨설팅을 통해 영세 사업장의 자체 안전관리 체계 구축 능력이 향상 될 것으로 보인다.

광주경총 양진석 회장은 “지중해 프로젝트사업은 소규모·취약 사업장의 중대산업재해를 눈에 띄게 줄이고 지역 단위 상시 예방 시스템과 중앙과 지방 협력 모델을 정착시키는데 있다면서 평동산업단지 등에 중대재해 예방 혁신센터를 구축·운영한다면 현장 밀착형 모델이 될 것”이라고 말했다.