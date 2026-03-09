[헤럴드경제=최원혁 기자] 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’에 출연한 인플루언서 김고은이 일각에서 제기된 성형 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

최근 김고은은 자신의 유튜브 채널 ‘고니 goeun’에 ‘솔로지옥 썬번 메이크업 하면서 수다’라는 제목의 영상을 올렸다.

이날 김고은은 메이크업을 하던 중 “방송에서 입과 치아가 정말 크게 나오더라. 그래서 사람들이 ‘라미네이트를 했냐’고 묻는데, 저는 교정을 두 번이나 했기 때문에 억울해서라도 라미네이트는 못 한다”며 “치아 미백을 열심히 받은 것뿐”이라고 치아 성형 의혹을 일축했다.

또 ‘윤곽 수술’ 의혹에 대해서는 더욱 구체적인 해명을 내놓았다. 김고은은 “저에게 ‘윤곽 수술(돌려 깎기) 했냐’는 말이 많더라. 원래 외가 쪽 유전으로 턱이 작은 편이다”고 밝혔다. 되레 작은 턱이 콤플렉스였다는 그는 “턱 부분이 패여 그림자가 지는 게 고민이라 메이크업으로 커버한다. 피부과에서 필러 권유도 받았지만 시술 대신 하이라이터로 보완해 왔다”고 설명했다.

그러면서 “‘돌려 깎기’라는 말은 처음 들어본다. 출연 당시 살이 많이 빠진 상태라 평소보다 더 갸름해 보였던 것 같다”고 덧붙였다.

이와함께 ‘솔로지옥5’ 출연 비화도 공개했다. 미스코리아 출신인 김고은은 “미스코리아 당선 후 처음 제의가 왔을 때는 연애 중이라 출연하지 못했다”며 “이후 다시 캐스팅 제의가 들어와 이번 시즌에 합류하게 됐다”고 밝혔다.

한편 김고은은 ‘솔로지옥5’ 종영 이후 인플루언서이자 유튜버로서 활발한 활동을 이어가며 팬들과 활발히 소통하고 있다.