[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 9일부터 오는 19일까지 탄소중립포인트 ‘자동차 분야’ 참여 차량을 선착순으로 모집한다. 탄소중립포인트 ‘자동차 분야’는 자동차 주행거리 감축을 통해 온실가스 감축을 유도하는 시민 참여 프로그램이다.

올해는 국비 2000만원을 추가로 확보해 지난해보다 1805대 늘어난 6551대를 모집한다. 참여 대상은 부산시에 등록된 비사업용 승용·승합차량(12인승 이하)이며, 친환경 차량(전기·하이브리드·수소 차량 등)과 영업용 차량은 제외된다.

참여 전 주행거리와 참여 기간(신청일~10월) 주행거리를 비교해 감축 실적에 따라 인센티브를 지급한다. 인센티브는 5단계로 감축 실적에 따라 최소 2만원에서 최대 10만원까지 지급되며 올해 12월경 지급될 예정이다.

참여 신청은 탄소중립포인트(자동차) 누리집(car.cpoint.or.kr)을 통해 가능하며, 실시간 촬영한 차량 번호판과 계기판 사진을 제출해야 한다. 모집 기간 내 마감되지 않을 경우 2차 모집(4.6.~4.10.)이 진행된다.