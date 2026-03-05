[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 루키 황유민이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 블루베이 LPGA(총상금 260만달러) 첫날 공동 선두에 올랐다.

황유민은 5일 중국 하이난의 젠레이크 블루베이 골프코스(파72·6712야드)에서 열린 대회 첫날 경기에서 보기 없이 버디만 6개를 잡아 6언더파 66타를 쳤다. 메리 류, 장웨이웨이(이상 중국)와 공동 선두다. 황유민은 스폰서 초청으로 출전한 지난해 롯데 챔피언십에서 우승해 Q스쿨을 거치지 않고 LPGA 투어로 직행했다.

10번 홀에서 출발한 황유민은 이날 15~17번 홀에서 3홀 연속 버디를 잡아 기세를 올렸으며 후반 들어서도 1, 2번 홀의 연속 버디에 이은 8번 홀(파5)의 버디 추가로 리더보드 첫 줄에 이름을 올렸다. 황유민은 이날 페어웨이 적중률이 50%로 저조했으며 그린도 5차례나 놓쳤으나 단 25개의 퍼트로 18홀을 마무리했다.

황유민은 경기 후 “ 사실 지난 주에 발목을 다쳐서 연습량이 충분하지 않았다”며 “그래서 오늘 목표는 라운드를 중단하지 않고 끝까지 마치는 것이었는데 생각보다 경기가 너무 잘 풀려서 만족스럽다“고 말했다. 황유민은 이어 “그린이 까다롭기 때문에 티샷보다 아이언샷과 웨지샷이 더 중요하다고 생각했다. 그리고 좋은 버디 기회를 만드는 데 집중했다”고 덧붙였다.

이미향은 5언더파 67타를 기록해 오스턴 김(미국), 안지닝(중국)과 함께 1타 차 공동 4위에 올랐다. 이미향은 버디 7개를 잡았으나 보기도 2개를 범했다.

김아림은 2언더파 70타로 최운정과 함께 공동 20위로 출발했다. 최혜진은 1언더파 71타로 신지은과 함께 공동 26위에 자리했다.