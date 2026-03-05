금융시장반 실무점검회의 개최

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국은 중동 상황 대응을 위해 정책금융기관의 금융지원 현황과 현장 애로 등을 일별로 점검하고 기관 간 공유하는 협업체계를 구축하기로 했다.

금융위원회는 5일 전요섭 금융정책국장 주재로 ‘금융시장반 실무점검회의’를 열고 산업은행·기업은행·신용보증기금 등 정책금융기관과 함께 중동 상황으로 인한 수출기업 유동성 애로와 대응 방안을 이 같이 논의했다고 밝혔다.

현재 정책금융기관들은 중동 상황으로 피해를 입은 기업을 대상으로 총 13조3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 운영 중이다. 산업은행 8조원, 기업은행 2조3000억원, 신용보증기금 3조원으로 구성됐다. 시설·운영자금 지원과 함께 최대 1.3%포인트의 금리 감면이 제공된다. 기존 대출과 보증에 대해서는 1년간 전액 만기연장도 실시하고 있다.

정부 부처 간 협력도 강화한다. 중소벤처기업부가 운영 중인 수출지원센터에 접수된 피해 상황과 기업 애로를 금융위와 정책금융기관에 공유하고, 피해 기업이 상담을 요청할 경우 산업은행·기업은행·신용보증기금의 금융지원 프로그램이 함께 안내될 수 있도록 할 계획이다.

금융위는 “중동 정세가 긴박하게 전개되고 있는 만큼 피해 상황을 면밀히 점검하고 정책금융기관과 협력해 필요한 금융지원을 신속히 실시해 나갈 것”이라고 밝혔다.