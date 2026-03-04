강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]

대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.