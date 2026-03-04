[헤럴드경제=임세준 기자] 원/달러 환율이 미국과 이란 간 전쟁의 장기화 조짐으로 인해 급등하고 있다. 4일 오후 서울 중구 명동의 환전소 전광판에 달러를 포함한 각국 외화의 환전환율이 표시되어 있다.
입력 2026-03-04 16:24:32
“어서 타” 총수 ‘밈’ 하루도 안됐는데…방산·해운주도 못 버텼다, 시총 상위 일제히 ‘파란불’ [투자360]
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 코스피 지수가 4일 폭락하는 가운데 시가총액 상위 종목들이 일제히 하락세를 보이고 있는데 방산·해운주는 중동 전역에 군사적 긴장감이 확산하면서 전날 ‘불기둥’을 세웠고 이날도 대부분 상승 출발했지만, 전방위적인 투매에 버티지 못하고 하락세로 돌아섰으며 방산·해운주는 중동 전역에 군사적 긴장감이 확산하면서 전날 ‘불기둥’
[르포] 서울서 입학생 0명 초등학교라니…“입학 축하합니다”만 펄럭였다 [세상&]
전국 초등학교 대부분이 개학과 입학을 동시에 치르는 3일 오전 9시경 서울 강서구 등명초등학교의 등굣길은 다른 학교들과 달리 썰렁했으며 첫 초등학교 등교에 들뜬 아이들 손을 잡은 부모들로 학교 앞이 붐비고 입학을 축하하기 위한 꽃다발과 사진기가 오가곤 했지만 이날 등명초 정문 앞은 달랐다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
