‘2026 스마트공장·자동화산업전’ 포스코그룹 AX·DX 사례 공유

포스코DX가 산업현장에 특화된 AXᆞDX역량을 결집해 ‘AI 내이티브 컴퍼니’(AI Native Company) 전환을 본격화하고 있다.

포스코DX는 4일부터 6일까지 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 ‘스마트공장·자동화산업전’(Automation World 2026)에 참가해 포스코그룹의 AX·DX 추진사례를 공유한다고 4일 밝혔다.

포스코DX 전시관은 ‘Your AX Journey with POSCO DX, the AI Native Company’를 주제로 AI 핵심 기술역량을 선보인다. 이를 위해 회사의 비전과 안전플랫폼을 소개하는 ‘포스코DX 오버뷰’, AI 기반 업무 혁신을 담은 ‘AI 워크포스’, 산업현장의 AXㆍDX기술을 체험해 볼 수 있는 ‘인텔리전트 팩토리’ 3개 테마존을 구성했다.

먼저 AI 워크포스 테마존에서는 사무와 제조현장 전반에 AI 에이전트가 사람과 함께 협업하는 미래형 업무환경을 만나볼 수 있다. 인텔리전트 팩토리 테마존에서는 산업용 로봇 도입 전 과정을 지원하는 로보틱 오토메이션과 가상환경 시뮬레이션을 통해 설비 자율화를 가속화하는 피지컬 AI 기술이 전시된다. 항만하역기 자동화 시연, 가상환경에서 철강 코일을 하차하는 시운전 체험공간도 마련됐다.

포스코DX는 업무에 AI 에이전트가 사람과 함께 협업하며 업무를 효율화 하는 AI 워크포스를 적극 도입하고 있다. 사무분야에는 반복 업무부터 전문 영역까지 수행하는 ‘AI 고용인’, 생산현장에는 운전자의 개입 없이 조업 상황을 모니터링하고 판단·제어하는 ‘AI 운전자’를 개발해 현장 도입을 추진하고 있다. 아울러 현재 인사·구매·경영분석 등 총 110여 개의 AI 에이전트를 개발하고 있다. 특히 회계 결산에 ERP와 사업관리시스템 데이터를 자동 검증해 정산 및 보고서 작성까지 수행하는 AI 에이전트를 개발한 결과 업무 시간을 약 80% 단축하는 성과를 냈다.

포스코DX는 AI와 로봇을 융합한 피지컬 AI도 제조현장에 확산하고 있다. 이를 위해 우선 크레인, 항만하역기, 원료야드 리클레이머 등 물리적 설비들에 형상인식 AI, 정밀위치 제어 기술을 적용해 자동화 운영 체계를 구현하고 있다. 박혜림 기자