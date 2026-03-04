[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 지방선거 공천을 대가로 1억원을 받은 혐의로 구속된 강선우 무소속의원에 대한 선처를 호소했다.

박 의원은 4일 자신의 페이스북을 통해 “어제 오후 영장실질심사를 받고 마포경찰서 유치장에서 외동딸을 생각하고 있을 강선우 의원을 생각하며, 영장기각 소식을 고대하며 잠을 이루지 못하고 있다”고 전했다.

박 의원은 “저도 대북송금 특검 당시 아내보다는 두 딸이 받을 충격으로 대기하며 한없는 눈물이 쏟아졌다”면서 “강 의원께 죄송하지만 그에게는 발달장애의 외동딸이 있다. 지역구에서 함께 살지도 못하는 딸과의 전화내용 등을 얘기하며 울던 모습이 너무 저를 괴롭힌다”고 털어놨다.

이어 “강 의원은 유무죄 여부를 불문하고 사회적 책임을 통감, 자진 탈당을 했다. 당의 제명은 탈당 후였다”면서 “경찰 수사에 적극 협력했고 수사를 기피하지도 않았다”고 덧붙였다.

박 의원은 “공천헌금도 인정했고 반환 시점의 문제는 다툼의 여지가 있을 수도 있겠지만 반환한 것은 사실이며 단 한 푼도 받지 않은 것도 사실”이라면서 “국회에서 체포동의안이 가결되었지만 현역의원으로 도주의 우려도 없고 증거는 이미 수사당국이 확보하고 있다”고 설명했다.

그는 강 의원의 발달장애 외동딸을 언급하며 “엄마의 도움 없이는 상상도 못 한다”면서 “재판 과정에서 유무죄 판결이나 형량이 결정될 때까지라도 엄마가 딸을 보살필 기회를 주는 것이 법의 눈물이라 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “재판부의 선처를 고대한다”고도 적었다.

강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 기초의원 공천을 대가로 김 전 서울시의원에게 1억원의 금품을 받은 혐의를 받고 있다.

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 밤 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수재(강선우)·증재(김경) 혐의를 받는 강 의원과 김경 전 서울시원을 상대로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 구속영장을 발부했다.

강 의원 측은 김 전 시의원에게 받은 금품을 모두 반환했고 현역 국회의원 신분으로 도주 우려도 없다고 반박했으나 법원은 받아들이지 않았다.